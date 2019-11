Een engelenstem, een drakenkoningin en een sexy boogschutter: girlpower troef in ‘Belgium’s Got Talent’ KD

22 november 2019

00u00 0 TV Girlpower in 'Belgium's Got Talent' vanavond, want er treden enkele - zoals dat dan heet - straffe madammen aan. Zo mag de 15-jarige operazangeres Camille, die bij haar auditie de mond van interimjurylid Jens Dendoncker deed openvallen, opnieuw haar engelenstem laten horen.

Meteen de kans voor Niels Destadsbader om 'zijn' Golden Buzzer - die door Jens werd toegekend - voor het eerst te zien. "Ik hoop dat ik Niels trots kan maken", aldus een zenuwachtige Camille. Voorts zien we nog vuurartieste Julia, die als drakenkoningin Daenerys uit 'Game of Thrones' (foto) het podium betreedt. En de soepele Lieselotte, die in de voorrondes met een hoepel elegante balletpassen tevoorschijn toverde, vervangt de hoepel door... pijl en boog. "Sexyer, spannender en gevaarlijker", zo zegt ze zelf.

'Belgium's Got Talent' neemt na de vierde studioshow een week pauze, want volgende vrijdag is er Rode Neuzen Dag XL, de slotshow van de goededoelenactie van VTM, HLN, Qmusic en Belfius.

Belgium's Got Talent, om 20.40 uur op VTM