EéN en Vier lanceren hun talkshows: amper toeters en bellen of net heel veel

02 september 2019

00u00 0 TV Het wordt het najaar van de Vlaamse praatprogramma's. Vooraleer ook VTM zijn laatavondblok vult met een eigen talkshow, zijn er al praatbarakken op Eén en VIER. Bij VIER stelen Gert en James weer de show, wel in Oostende deze keer. Eén gooit Danira in het water met 'Vandaag', een écht laatavondprogramma.

'Vandaag'

Dames eerst. Dus meteen de spotlights op Danira Boukhriss Terkessidis (29), die al geruime tijd genoeg heeft aan haar voornaam. Danira's talkshow 'Vandaag' belooft weinig toeters en bellen, wel sec

de samenvatting van wat het programma wil zijn: interessante babbels met gesprekspartners over wat de mensen overdag heeft beziggehouden. Tussendoor krijgen we beeldrijke samenvattingen van de actualiteit en een achtergrondreportage van Sander Gillis (26), die voorheen vooral op MNM en Ketnet het mooie weer maakte.

Danira is al weken druk aan het voorbereiden. Toch repeteerde ze pas vorige week voor het eerst met écht publiek in studio 5. Dat maakte kennis met een soort urban praatcafé, met overwegend lichtrode en zachtbruine toetsen. Centraal staat een slanke terrastafel, met oranje stoelen errond en drie indrukwekkende hippe lampen erboven. Links van Danira bevindt zich een toog, met publiek, en aan de andere kant staat een laag podium, waarop muzikanten en groepen kunnen optreden.

Voor haar generale repetitie droeg de gastvrouw een chique broek en strakke blouse. Opvallend onopvallend: perfect passend bij de urban look.

Nieuwe jonge fans

Bij de VRT hebben ze duidelijk lang nagedacht over wat ze met 'Vandaag' wilden: weinig show, wel actuagesprekken met vragen die je zelf ook wel zou willen stellen. Danira is daarbij het luisterend en aandachtig oor - misschien nog iets té lang luisterend. Wellicht gaat ze geen fans van Gert en James wegkapen, maar het grotere publiek van 'Van Gils & gasten' zal ze zeker kunnen charmeren. Als er dan ook nog een pak jongere Danira-fans mee instappen, is operatie 'Vandaag' geslaagd.

'Gert Late Night'

Never change winning a team. Gert Verhulst (51) en James Cooke (34) blijven dus elkaars maatje voor alweer een nieuw seizoen 'Gert Late Night', de talkshow die al om half tien start. Om toch een iets intiemer nachtgevoel te hebben, zullen de ramen van de Evanna daardoor afgeplakt worden.

Gert liet, op vraag van burgemeester Bart Tommelein, zijn luxejacht overvaren naar Oostende, waar het onder meer zal dienen als uithangbord voor het Filmfestival. Na twee weken 'Hert Vree Loate' vaart Gerts boot dan weer richting het MAS in Antwerpen.

Deze week checkt Kevin Janssens, die er ook in de allereerste week 'Gert Late Night' bij was, samen met Erik Van Looy en Jani Kazaltzis in. Verder worden ook Pascale Naessens en Tourist LeMC verwacht. Volgende week is het de beurt aan zanger Christoff, sterrenchef Piet Huysentruyt en actrice An - Bieke -Swartenbroekx.

Nudist gezocht

Aan het concept van 'Gert Late Night' is nauwelijks gesleuteld: de drie gasten staan de hele week centraal. De afleveringen worden verder opgevuld

met actuagebonden gasten. En met verrassingen. Zo werd er de voorbije dagen druk gezocht naar een nudist om zijn of haar verhaal te komen doen. James is nu al aan het watertanden.