Eén en Kom op tegen Kanker slaan met 'Iedereen tegen Kanker' de handen weer in elkaar

17 april 2018

13u14

Bron: VRT 0 TV Elk jaar krijgen 40.000 Vlamingen kanker. Dat zijn elke dag 110 Vlamingen die de diagnose krijgen. Kanker treft iedereen. Ook het succes van de fictiereeks Gevoel voor tumor die momenteel op Eén te zien is, toont aan dat het thema niemand onberoerd laat. Daarom slaan Eén en Kom op tegen Kanker de handen in elkaar voor de campagne Iedereen tegen Kanker.

Met de slogan ‘Ik daag kanker uit’, roepen ze heel Vlaanderen op om mee de strijd tegen kanker aan te gaan. Ook Ketnet voert mee actie met een eigen uitdaging ‘De Pet op tegen Kanker’. Samen, jong en oud, groot en klein dagen we de vreselijke ziekte uit. Met acties, steun en warmte geloven we dat we kanker klein krijgen.

Vanaf 17 april tot 27 mei schuiven bekende en onbekende Vlamingen hun angsten aan de kant of steken hun handen uit de mouwen om een uitdaging aan te gaan. Met die uitdaging zamelen ze geld in. Het doel? Zoveel mogelijk geld ophalen om Iedereen tegen Kanker te steunen en zo de ziekte te vermijden, bestrijden en verzachten. Een stap richting een wereld zonder kanker.