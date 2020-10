Een emotionele Feline in ‘Love Island’: "Het simpelste vanuit de natuur gaat mij niet lukken” SDE

07 oktober 2020

22u33

Bron: VIJF 0 TV Een op het eerste zicht eenvoudige challenge in ‘Love Island' lokt heel wat emoties uit bij deelneemster Feline. Dat de kandidaten voor een baby moeten zorgen, herinnert haar eraan dat ze geen kinderen kan krijgen. “Ik voel me mislukt”, klinkt het in tranen.

Na de baby challenge vraagt Giuliano aan z'n uitverkorene Feline wanneer zij graag kinderen zou willen krijgen. Een moeilijke vraag, zo blijkt. “Ik sta daar denk ik een beetje anders in door m’n diabetes", geeft zij toe. “Een kindje krijgen is ook een beetje lastig voor mij. In december was ik bij de dokter en zij zei: ‘Door je diabetes heb je zoveel risicofactoren in je lijf, dat 80% tot een miskraam zal leiden, en 20% tot een kindje met een afwijking.’”

“Stel dat ik zwanger zou zijn en het gaat fout met m'n diabetes, dan kan mijn kindje blind worden, of kunnen z'n ledematen niet volgroeien of kan hij een aandoening krijgen. Of ik zou kunnen overlijden tijdens de bevalling", vervolgt ze. “Het zou dus niet slim zijn om een kindje te maken. Dus dat vond ik heel moeilijk. Nog steeds."

“Ik weet dat je een superlieve papa gaat zijn", richt ze zich vervolgens tot Giuliano. “Ik zie je al met je kindje door je restaurant lopen, maar ik weet dat ik jou dat niet kan geven. Last, helemaal omdat ik het heel graag wil."

Wanneer ze dan alleen is, komen de tranen boven. “Ik kan niet uitleggen hoe het voelt", klinkt het. “Het voelt zo mislukt. Ik moet leven met het idee: ik kan jou geen kindje geven. Het simpelste uit de natuur gaat mij niet lukken."

