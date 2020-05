Een emotioneel weerzien, harde opmerkingen en de mandarijnen van Karim: dit was aflevering 15 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

29 mei 2020

21u40 0 TV De ultieme relatietest zit erop, en dat doet de koppelhelften beseffen dat het niet lang meer duurt tot hun respectievelijke partners/exen zullen terugzien. Dat roept heel wat verschillende emoties op. Dag vijftien is aangebroken, en die zag er zo uit!

De laatste avond is voor alle koppelhelften ook traditioneel een kans om zich nog een laatste keer te bewijzen. Ook voor Zach. Hij bewijst namelijk dat hij een echte fuckboy is, want hij heeft als enige seks met zijn sexy single. Al omschrijft hij dat zelf - uiteraard - anders.

Romee houdt zich aan dezelfde, brave versie van de feiten. Zouden ze dat afgesproken hebben?

Na die ‘zware’ nacht, heeft Zach het de volgende ochtend best moeilijk. Hij zegt meteen ook het enige waar wij ons in kunnen herkennen.

Terwijl Zach nog eens zegt dat hij geen seks gehad heeft - leugenaar - en dat hij best nerveus is voor het vuurkamp, gaan we vervolgens over naar Simone. Zij wil weten of Bas ervan genoten heeft om met haar het bed te delen... om te slapen, ja.

Simone is blij dat ze voor Bas gekozen heeft, omdat ze hem een echte gentleman vindt. Ze hoopt bovendien dat ze, door de klik met Bas, andere mannen kan leren vertrouwen. Zolang ze daar niet mee naar Zach verwijst, komt dat volgens ons wel goed.

Simone heeft door dit avontuur ook beseft dat ze met Zach nooit gelukkig zal worden. Er is namelijk een heel groot verschil tussen wat hij zegt en wat hij doet. De Nederlandse weet dan ook niet wat ze nog tegen de zelfverklaarde CEO van Fuckboy Airlines moet vertellen.

Zach wil echter nog steeds van geen wijken weten. Volgens hem ligt de schuld van zijn gedrag - zoals steeds - bij Simone. Wanneer Romee hem vraagt hoe hij op acht dagen tijd zo is kunnen veranderen van hondstrouwe kerel naar bedrieger, geeft Zach daar een verklaring voor. Simone is immers een slecht mens, en daardoor gaat Zach haar bedriegen. EUH HALLO?

Ja, dat denken wij ook.

Niet dat Simone het aan haar hart laat komen. Zij geniet van de laatste ochtend met verleider Bas.

Bas heeft een vraag voor Simone.

Simone beseft dat Zach altijd excuses zal zoeken voor zijn gedrag.

Zij is dan ook klaar met de relatie. Zach - verrassend genoeg - iets minder.

Een kleuter lijkt ons een betere omschrijving.

Waar is die emoji met *rolling eyes* als je die nodig hebt?

En dan is het tijd voor het afsluitende vuurkamp van Zach en Simone. Dat beleven ze eerst elk apart. Daarbij laat Rick duidelijk merken dat hij niet onder de indruk is van alles wat Zach gedaan heeft. Zo laat de Nederlandse presentator meer dan duidelijk blijken dat hij - net als de rest van Vlaanderen en Nederland - niets gelooft van die black-out. Wanneer Zach vervolgens nog eens afkomt met het verhaaltje dat hij een black-out had, maar dat dat nog steeds geen reden is voor Simone om hem op z’n plek te zetten, is voor Rick de maat vol. Hij wil antwoorden!

Zach heeft weliswaar een verklaring...

... Maar Rick wilt het niet weten. Go Brandsteder, go!

Vervolgens krijgt Simone nog wat extra beeldmateriaal te zien van Zach. Dat maakt het voor haar nogmaals duidelijk dat hij niet de juiste man is voor haar. Wanneer ze hem daar even later mee wil confronteren, heeft Zach weliswaar een andere mening klaar. Hoe origineel en verrassend seg!

Maar dus écht.

Goh... Waar zou Simone nu in godsnaam boos over kunnen zijn hé? Buiten dan dat je haar meermaals bedroog, voor schut zette, geheugenverlies veinsde en meer van dat fraais? Nee, we hebben ook geen idee hoor. Wat gek allemaal!

Say it girl!

Dat dachten wij dus ook!

Verrassend genoeg denkt Zach iets anders. Hij wil wel nog praten met Simone. Maar daar heeft zij geen zin meer in. Het verstand komt met de jaren. Of na acht dagen ‘Temptation Island’.

Na Zach en Simone is het de beurt aan Christian en Angela om met elkaar herenigd te worden. En daar heeft onzen bro heel veel zin in!

Amber - met wie Christian op dreamdate ging - is dan weer vooral blij dat ze van hem vanaf is.

En dan is het tijd voor het mooiste, meest emotionele vuurkamp in de geschiedenis der vuurkampen. Angela kijkt er zo naar uit om haar grote liefde terug te zien.

En dan is het eindelijk tijd voor de hereniging, bros en vrouwelijke bros!

Wij zijn oprecht blij voor Angela en Christian dat de liefde tussen hen zo puur en oprecht is. En wij willen ook wel een man die naar ons kijkt zoals Christian dat naar Angela doet.

Na deze prachtige hereniging, is het de beurt aan Roshina en Karim. Roshina heeft beseft dat ze Karim heel graag ziet, wat uiteraard een goede zaak is als dat je vriend is. Karim heeft dan weer een geweldige analogie bedacht om zijn standpunt te verduidelijken. Als hij niet wil dat Roshina met een man in bed duikt, dan mag hij ook niet naast verleidster Cheyenne kruipen.

Karim kijkt wel uit naar de hereniging met Roshina, al beseft hij ook dat er nog serieus wat werk is aan hun relatie.

Na de laatste momenten met singles Joris en cheyenne, is het voor Roshina en Karim tijd om naar de eilandraad - sorry, vuurkamp - te vertrekken. Karim is blij dat het de laatste keer is.

Zowel Roshina als Karim beseffen elk afzonderlijk dat ze zullen moeten investeren in hun relatie. Maar dat willen ze duidelijk wel doen, afgaande op de manier waarop ze elkaar in de armen vallen.

Hoewel Karim en Rosina beiden aangeven dat hun parcours hobbelig was, geloven we wel dat het met dit koppel dik in orde komt. Annelien en Rick zijn het dik eens met deze analyse!

En dan is het tijd voor powervrouw Elke en Arda/Timtation om hun laatste vuurkamp mee te maken. voor het echter zover is, krijgen we eerst nog de ochtend te zien van beide koppelhelften. Terwijl Elke wordt opgepept door Matthieu, blinkt Arda/Timtation vooral uit in dommigheid. Dat bewijzen de volgende drie screenshots.

Dom, dommer, domst. Als we een nog grotere overtreffende trap konden bedenken, dan deden we het.

Elke probeert er rustig onder te blijven. Zij hoopt dat de ontmoeting met Arda/Timtation snel achter de rug is. Ze ziet hem nog altijd heel erg graag, maar beseft ook dat zijn gedrag niet door de beugel kan. Dat hij haar bedrogen heeft is zelfs niet het grootste probleem.

Arda/Timtation bewijst weer dat hij de grootste foemp is van deze editie!

Dat denken wij ook, ja.

Zelfkennis...

Dat is dus wel een excuus. Weliswaar een heel slecht excuus, maar toch: een excuus.

Zo perfect zal het dan ook weer niet geweest zijn hé. Klojo.

Gelukkig blijft Elke de powervrouw die we leerde kennen de voorbije weken.

Ze laat Arda/Timtation dan ook weten wat ze écht vindt.

En dan breekt ons hart weer eventjes. Liefste Elke, als je dit leest: jij bent een topvrouw!

Vervolgens geeft ze Arda/Timtation de beloftering terug die ze van hem gekregen had. Minder dramatisch dan Deborah Leemans die de ring van de echte Timtation in het vuur gooide, maar ook een powermomentje!

Vervolgens willen Rick en Annelien weten of de twee mekaar nog iets te zeggen hebben. Elke is daar behoorlijk resoluut in.

Da’s wel duidelijk.

Tot volgende week!