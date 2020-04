Een emotioneel kampvuur, Timtation 2.0 en een gebroken Elke: dit was aflevering tien van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

24 april 2020

21u40 0 TV Nu Arda na anderhalve week bezweken is voor de charmes van verleidster Eline en ook Zach niet ongevoelig blijkt voor de sensuele looks van haar collega Romee, is ‘Temptation Island’ echt losgebarsten. Dag tien is aangebroken, en die zag er zo uit!

De dames hebben in de vorige aflevering gezien hoe er in hun resort drie keer op de gong werd geslagen. Elke voelt de bui al hangen.

Wanneer ze vervolgens bij Roshina haar verhaal gaat doen, blijkt dat Elke echt wel helderziend is. We hebben het al eerder gezegd, maar als het met die carrière als influencer niet lukt: Madame Soleil heeft ook nog werk.

Verleider Matthieu laat uitschijnen dat hij Elke oprecht wil troosten. Al zijn z’n werkelijke intenties toch net iets anders.

Hij hoopt dan ook dat Arda effectief de fout is ingegaan, zodat hij daarna Elke kan veroveren.

Al zit Elke vooral met haar hoofd bij Arda.

In het mannenresort zit Arda duidelijk niet met z’n hoofd bij Elke, want hij wordt wakker met Eline aan z’n zijde.

Alsof we Arda nog niet genoeg een klootzak vonden, besluit hij vervolgens om het mes nog even wat dieper te steken voor Elke. Omdat wij deze jongen nu echt graag door de vleesmolen willen draaien, laten we het hem even zelf uitleggen. Wij zijn te druk bezig met het bestellen van die vleesmolen. En sardine-olie.

Eline is druk bezig met Arda verder in te palmen. Zo trekt ze bij hem in op z’n kamer.

Arda blijft ondertussen de ongevoelige, egocentrische kl**tzak uithangen.

JA JONG, NET WANNEER WE DACHTEN DAT HET NIET ERGER KON... probeert Arda Engels te praten.

En noemt hij Eline z’n wifey. Gast, serieus? Waar is het respect voor Elke? Ge weet wel: uw vriendin die zogezegd de fouten maakte?

En Arda bewijst dat Timtation nog steeds springlevend is.

Ze lijken zelfs een beetje op elkaar, toch?

Al was Tim wel zo eerlijk om toe te geven dat hij de mist in ging. Arda niet. Die legt volledig de schuld bij Elke. FOEMP!!!!!!!!!!!

Karim wil weten wat er juist gebeurd is tussen Eline en Arda. Daarom beslist hij om met de kersverse Timtation een strandwandeling te gaan maken.

Wij krijgen iedere aflevering meer respect voor Karim!

Hij snapt tenminste wél dat die feelings voor Eline niet op iets echt gebaseerd zijn.

Al is Arda/Timtation niet de enige die iets uit te leggen heeft. Ook Zach liet zich behoorlijk gaan de vorige avond. En dat lijkt Simone ook al wel te weten.

Bas wil haar wel ‘troosten’... met ochtendseks.

Efrain heeft beslist om Bas te helpen om Simone te overtuigen. De twee hebben een ontbijtje voor haar klaargemaakt, en hebben ook een tactiek afgesproken om Simone in de armen van Bas te duwen.

Hoewel Simone tijdens het ontbijt nog hoop heeft dat Zach zich gedraagt, heeft Bas daar sterk z’n twijfels bij.

Zach heeft dan weer toevallig last van geheugenverlies. Komt dat even goed uit!

‘t Is nochtans niet moeilijk: Zach. Zak, maar dan met ch.

Tijdens het ontbijt probeert hij iedereen weliswaar wijs te maken dat hij graag wil weten hoe de vorige avond verlopen is.

Verleidster Romee - met wie Zach aan het kussen ging - gelooft er niets van.

Karim is vooral blij dat z’n weddenschap met Christian overeind is gebleven.

Wanneer Zach blijft twijfelen over wat er gebeurd is, toont Romee zich van haar meest behulpzame kant. Zij frist dan ook met plezier het geheugen van de Nederlander op.

Zach beseft dat hij z’n eigen grenzen niet heeft gerespecteerd.

Romee zou niet graag in de plaats van Simone zijn, zo blijkt.

Hoe dan ook: veel tijd om na te denken is er niet, want Annelien en Rick maken hun opwachting in de resorts. Daarbij schrikken wij vooral wanneer Elke volledig de schuld op zich neemt van het gedrag van Arda/Timtation. Girl: nee. HIJ GING IN DE FOUT!

Zelfs ons Annelien snapt het niet!

Nee, Elke. Nee. Nee. Nee.

Rick wil dan weer weten wat Arda/Timtation nu echt voelt voor Eline.

Waarna Arda/Timtation bewijst dat hij echt wel goedgelovig is.

Rick lijkt bitter weinig te geloven van alles wat Arda/Timtation zegt, en dan moet Zach nog komen!

Hield hij zich bij Arda/Timtation nog relatief rustig, dan laat Rick bij Zach wel merken dat hij niet onder de indruk is van diens gedrag.

Dan kondigt Annelien aan dat er die avond geen kind, maar wel een vuurkamp op de planning staat. En hoewel Annelien weet dat zoiets een berg stress met zich meebrengt, wenst ze de dames toch een relaxte dag toe.

De heren hoeven zich niet druk te maken. Zij worden getrakteerd op de Temptation Olympics. Iedere man moet een verleidster kiezen om enkele proeven mee tot een goed einde te brengen. Het duo dat wint, mag het resort verlaten en hoeft pas de volgende dag weer terug te keren.

We krijgen eerst even het uiterst professionele scorebord te zien.

En daarna is het tijd voor de uitdagingen. De allereerste proef blijkt al meteen van een uiterst hoog niveau te zijn.

Bibi maakt indruk met haar (compe)tetten.

Wanneer Arda vervolgens laat weten dat hij een voorkeur heeft voor een blinddoek in plaats van handboeien, laat Romee zien waarom ze onze favoriete verleidster is.

Daarna laat Karim dan weer weten dat hij een trouwe lezer was van Joepie.

In het andere resort bespreekt Sam met Angela hoe ze zich voelt, met het oog op het kampvuur van vanavond. Wij konden dan weer empirisch vaststellen dat Sam ook een Breezersletje is!

Anyway, terug naar de Temptation Olympics. Daar gaat de finale strijd tussen Arda/Timtation/Eline en Karim/Cheyenne. Een zwemwedstrijd moet beslissen wie van beiden de luxe date wint. Dat blijkt - dankzij een straffe zwemprestatie van Eline -, weggelegd voor de Nederlandse verleidster en Arda/Timtation.

Voor de dames is de dag minder tof. Zij hebben nog steeds een vuurkamp op de agenda staan. Grigor/Jerommeke is er zeker van dat dat heftig kan worden.

En dan... is het tijd voor het vuurkamp!

Als eerste is Roshina aan de beurt. Zij is blij met het eerste fragment dat ze te zien krijgt, maar dan volgt - uiteraard - het beeld waarin Karim haar z’n ex noemt. Dat valt toch een beetje moeilijker. En hoewel Annelien haar best doet om Roshina op te jutten, blijft de Nederlands-Iraanse schone er rustig onder.

Daarna is Angela aan de beurt. Hoewel zij (volgens ons) een tikkeltje zuur kijkt, is ze tevreden over het beeld dat van Christian werd getoond.

Op datzelfde moment zijn Christian en Felicia alweer samen aan het dansen op het nieuwste feestje in de villa. de vriend van Angela is gelukkig wel eerlijk over z’n ijdelheid.

Christian laat zich de vrouwelijke aandacht dan ook welgevallen.

Zach heeft dan weer een reden gevonden om zich te gedragen.

Diezelfde Zach blijft nog steeds volhouden dat hij niets meer weet van de vorige avond in de villa.

Al beseft hij ondertussen wel dat hij zich serieus moet herpakken als hij z’n relatie met Simone wil redden.

Het lijkt ons dat Simone toch net dat tikkeltje loyaler is...

En dan schakelt het beeld - hoe kan het ook anders? - weer over naar het vuurkamp. Daar is het de beurt aan Simone. Zij laat weten dat ze het allemaal best spannend vindt en dat ze hoopt op goede beelden. Of beelden tout court, maar die komen niet. Zach koos ervoor om de joker in te zetten.

En dat is een shock voor Simone. Duh.

Zij is uiteraard niet gelukkig met het gebrek aan beelden, maar dat lijkt ons nog altijd minder erg dan wat Elke te wachten staat. Zij is als laatste aan de beurt. Maar voor we haar breakdown te zien krijgen, is het eerste nog even tijd voor Arda/Timtation en Eline. Zij dineren en overnachten buiten het resort.

Arda/Timtation demonstreert dat hij de meest goedgelovige man is op het eiland. Zo heeft hij nu al het gevoel dat hij een powerkoppel vormt met Eline. Hééééééééél netjes naar Elke toe. NOT.

Eline speelt het spelletje wel slim. Zij zegt namelijk tegen Arda/Timtation dat ze echt een koppel vormen. Sluw!

En Arda/Timtation trapt er uiteraard volledig in.

Gast, serieus? Als je meedoet aan Temptation Island, dan is het de bedoeling dat je relatie overeind blijft. NIET dat je aan de haal gaat met een verleidster!

Eline heeft het spel zo goed gespeeld dat ze zelf precies ook niet goed snapt dat Arda/Timtation erin getrapt is.

Eline vraagt Arda/Timtation dan ook uit over z’n plotse ommekeer.

Arda/Timtation strikes again. Hij ziet een toekomst met Eline al helemaal zitten...

... Eline iets minder.

Al blijft ze het spel wel spelen.

Arda/Timtation heeft even een helder moment. Hij beseft plots dat Elke misschien wel eens gekwetst zou kunnen zijn.

En dan is het tijd voor het vuurkamp van Elke. Ze heeft er absoluut geen zin in, maar probeert zich sterk te houden.

Na het eerste fragment - waarbij Arda/Timtation en Eline nog niet samen in bed duiken - heeft Elke het al moeilijk.

En dan is het tijd voor de beelden waarop Arda/Timtation seks heeft...

Alle dames zijn aangedaan door wat ze te zien krijgen.

Kan er iemand aan Annelien eens uitleggen dat niemand haar daartoe dwingt?

Elke heeft er genoeg van. Ze wil naar huis.

Wanneer Annelien aan Elke vraagt of Arda/Timtation ook gevoelens zou kunnen hebben voor Eline, dan kan Elke dat alleen maar bevestigen. Zij ziet in dat Arda/Timtation haar net hetzelfde heeft geflikt al z’n ex-vriendin. Toen het in die relatie slecht ging, is hij immers beginnen aanpappen met Elke.

Annelien beseft daarna dat deze beelden gepaard gaan met heftige emoties. Ze drukt Elke, bij wijze van afscheid, op het hart dat het gedrag van Arda/Timtation niet haar schuld is. Wij zijn het daar volmondig mee eens. Al blijven we wel achter met een prangende vraag: hoe was Annelien van plan om dit vuurkamp nog heftiger te maken?

Terwijl Elke kapot gaat van verdriet, krijgen we nog snel even te zien hoe Arda/Timtation alweer het bed deelt met Eline. F*cking kl**tzak!

De verleiders beseffen ondertussen dat ze moeten klaar staan voor de dames. En dat doet Joris als een echt Breezersletje.

wanneer de dames teruggekeerd zijn, vertelt Elke tegen verleider Matthieu wat er gebeurd is.

Sam is onder de indruk van de houding van Elke.

Net als Angela...

...En Roshina.

Zij wil haar vriendin niet in de steek laten en gaat met haar praten.

Daarna haalt Elke zichzelf keihard naar beneden. Ons hart bloedt, want wij vinden haar zo’n fantastische dame. Girl, als je dit leest: jij bent mooi zoals je bent. Laat jezelf niets anders wijs maken!

Elke snapt niet wat Arda/Timtation nu doet. En wij ook niet.

Angela zegt vervolgens wat wij allemaal denken.

En dat doet ze twee seconden later opnieuw!

In het mannenresort is iedereen ondertussen gaan slapen, met uitzondering van Karim en Cheyenne. Hij wil met Cheyenne praten omdat hij zich zorgen maakt over de beelden die hij eerder van Roshina onder ogen kreeg. Daarop is immers te zien hoe zijn vriendin heel wat tijd doorbrengt met Grigor/Jerommeke.

Karim is echter niet de enige die met muizenissen zit. Simone kreeg tijdens het kampvuur geen beelden te zien. Daarover gaat ze haar hart luchten bij Bas.

Hoewel hij tijdens de babbel met Simone lief lijkt, laat hij even later - in het gezelschap van Efrain - z’n ware aard zien. De boys zijn namelijk niet zo blij dat Zach z’n joker heeft ingezet...

Tot volgende week!