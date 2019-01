Eén eert Urbanus met vijfdelige special: "Het voordeel van 50 jaar meedraaien? Iedereen die me vroeger met de grond gelijk maakte is dood of op pensioen" Jolien Boeckx

08 januari 2019

00u00 0 TV Urbanus wordt pas 70 jaar in juni, maar bij Eén vieren ze hem vanaf vandaag al in de special 'Urbanus 70'. Vijf weken lang doen bekende vrienden en collega's hun boekje open over 'de man die de gas doet branden'. "Het zal vooral gestoef worden", zegt Urbanus spottend.

Van Goedele Liekens, Alex Agnew en Stijn Coninx tot Adriaan Van den Hoof, Michael Pas en Natalia: 16 vrienden en collega's gaan in 5 afleveringen op zoek naar antwoorden op 70 prangende vragen over Urbanus. 'Kan Urbanus maat houden op de gitaar?', 'Hoe ziet de planeet Urbanus eruit?' en 'Moet het beste inderdaad nog komen?' "Natuurlijk moet het beste nog komen, ik kan toch moeilijk mijn shows afsluiten met 'Voilà, het beste heb je ondertussen al wel gezien. Nu gaan we maar wat aanmodderen'", lacht de meester van de Vlaamse comedy. En zolang zijn gezondheid op peil blijft, kunnen er nog heel wat shows volgen in de toekomst. "Ik lig nu wel net op intensieve zorgen. Ze hebben juist mijn been geamputeerd. Maar voor de rest gaat het prima met mijn gezondheid, hoor", grapt hij. Een mopje is nooit ver weg bij Urbain Servranckx, zoals hij in het echte leven heet. "Gelukkig moest ík niet antwoorden op die vragen in de documentaire. Ik mag wel reageren op de reacties die mijn vrienden geven. Da's ook het enige wat ik kon doen. Ik kon moeilijk op mijn kop gaan staan, hé."

Als we hem mogen geloven over de antwoorden van die bekende vrienden, wordt de special één grote lofshow over zijn carrière. "Zo gaat dat bij mensen die al lang meedraaien in de showbizz en 70 jaar worden, hé", lacht Urbanus. "Het voordeel van zo lang mee te draaien, is dat de mensen die mij vroeger met de grond gelijk gemaakt hebben - zo waren er wel wat journalisten, ja - ondertussen met pensioen of zelfs al dood zijn." Naar de visuele ondersteuning heeft Urbanus nog het raden. "Ik ben zelf benieuwd naar de beelden, want er zijn echt heel veel filmpjes te vinden over mijn theatershows. 'Wij zijn de mannen die de gas doen branden, de klinken repareren en de vrouwen ambeteren', daar hoop ik stiekem wel op, ja. Maar wat er ook in beeld komt, ik vind een vijfdelige special op zich al heel tof. Ik apprecieer zoiets wel, al voel ik mij na 50 jaar bezig te zijn nog steeds geen BV. Een artiest, dat wél. Doe mij maar het gewone, normale leven."

Verjaardag vergeten

Op groot scherm in zijn stamcafé zal je hem de komende vijf dinsdagavonden dus zeker niet vinden. "Nee gij, ik kijk gewoon rustig thuis. Met wat familie en vrienden, zo heb ik het graag." Zo zal Urbanus trouwens ook zijn 70ste verjaardag vieren op 7 juni. "Geen groot feest voor mij, want ik ken dat: eens het zover is, moet ik nog mee de hele nest in gang steken en voorbereiden. Nee, bedankt. (bulderlach) Ik ben ook niet zo bezig met 70 worden, hoor. Het enige waar ik op hoop, is dat ze me niet vergeten zijn tegen mijn verjaardag zelf, want dat is pas over een half jaar..."

'Urbanus 70', vanavond om 21.30 uur op Eén.