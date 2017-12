Eén eert Marc Van Eeghem met heruitzendingen 'Terug naar Oosterdonk' en 'Tytgat Chocolat' Pieter Dumon

Bron: De Morgen 0 Marc Van Eeghem (rechts) was in Terug naar Oosterdonk te zien naast onder andere Antje De Boeck. TV Naar aanleiding van het overlijden van acteur Marc Van Eeghem zendt Eén de populaire reeks Terug naar Oosterdonk nog eens opnieuw uit.

Terug naar Oosterdonk was in 1997 op Canvas te zien. De zesdelige reeks vertelt het verhaal van de teloorgang van het fictieve Vlaamse polderdorp Oosterdonk. Van Eeghem was in de reeks te zien naast een hele hoop grote namen als Dirk Roofthooft, Dora van der Groen, Jaak Van Assche en Antje De Boeck.

De reeks wordt tijdens de Kerstvakantie vanaf dinsdag 26 december dagelijks om 23u20 heruitgezonden op Eén. Ook Tytgat Chocolat, de laatste televisiereeks waarin Van Eeghem te zien was, krijgt een herhalingsbeurt. Die reeks is tijdens de vakantie van dinsdag tot donderdag, telkens om 16u40 op Eén te zien.