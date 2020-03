Een echografie op de koelkast en een ontluikende romance: de leukste anekdotes uit 2.500 afleveringen van ‘Dagelijkse Kost’ Jacob De Bruyne

20 maart 2020

00u00 0 TV Voor de 2.500ste keer draait Jeroen Meus (42) vanavond het vuur open in 'Dagelijkse kost'. Een indrukwekkend jubileum, goed voor 25 opeenvolgende dagen televisie. Wij doken in het archief van het langst lopende kookprogramma van Vlaanderen, op zoek naar de leukste feiten en anekdotes.

32 was Jeroen Meus toen hij in de allereerste aflevering van 'Dagelijkse kost' een pasta met pancetta en kerstomaten bij elkaar kookte. U herinnert zich het allicht niet meer, maar 'Dagelijkse kost' kwam er destijds als vervanger van het showbizzprogramma 'De Rode Loper', dat toen wegens besparingen werd afgevoerd.

De jonge Meus had op Canvas een paar seizoenen van 'Plat Préféré ingeblikt, maar het was vooral Piet Huysentruyt die destijds furore maakte. Hij was 'de man die Vlaanderen leerde koken' en al sinds 2004 keukenklunzen bij hen thuis ging depanneren. Huysentruyt kreeg dus een volwaardige uitdager, maar tot een bittere concurrentiestrijd kwam het nooit. Meus maakte in de beginperiode zelfs een keer soep waarin duidelijk de vermicelliletters 'SOS P' te zien waren.

Restaurant

De eerste jaren combineerde Meus 'Dagelijkse kost' met zijn eigen restaurant in Leuven, Luzine. Maar die combinatie bleek niet haalbaar. Er waren periodes dat hij op drie weken tijd 35 afleveringen opnam en nadien nog in het restaurant ging werken. Reken daarbij de geboorte van een zoontje in 2012 en de rekening is snel gemaakt. Pas toen Meus stopte met zijn restaurant, ging hij écht van het programma houden, vertelde hij daar later over.

De geboorte van zijn intussen zevenjarige zoon Georges kondigde Meus zelf aan in 'Dagelijkse kost'. In een aflevering bleef de camera een fractie van een seconde langer op de koelkastdeur hangen. Daar had de trotse papa de allereerste foto van de echografie van z'n zoontje opgeplakt.

(Lees verder onder de foto.)

Ruimtevoedsel en ontluikende romance

'Dagelijkse kost' kende doorheen de jaren heel wat transformaties. In de beginjaren waren er namelijk ook uitzendingen op zaterdag en zondag en verliet Meus zijn keuken weleens voor een reportage. Zo ging hij een keer langs bij het ESA om er ruimtevoedsel te proeven. Daar kwam hij niet toevallig zijn grote idool tegen, ruimtevaarder Frank De Winne.

Heel wat BV's passeerden de revue in die 2.500 afleveringen. Zo heeft presentator Marcel Vanthilt ooit een uitzending verstoord door voor een weddenschap door de keuken te lopen terwijl Jeroen vol overgave een dame blanche maakte. Maar Meus bracht in de beginperiode ook regelmatig een bezoekje aan zijn moestuinvriend Wim Lybaert, bij wie hij verse producten ging halen om te koken. En ook Dieter Coppens en Bartel Van Riet kwamen weleens op bezoek.

(Lees verder onder de foto.)

Het meest merkwaardige in 'Dagelijkse kost' was misschien wel de soap die op een bepaald moment door de afleveringen heen liep. Die vertelde het verhaal van Paula en Marcel uit Scherpenheuvel. Ze leerden elkaar kennen op straat, kwamen vaak in beeld en als kijker zag je de romance geleidelijk aan openbloeien. Het liefdesverhaaltje was opgezet spel, maar de meeste kijkers hadden niet in de gaten wat de bedoeling was. Het bleef bij een eenmalig experiment.

Bescheiden feest

De 2.500ste aflevering is een indrukwekkend jubileum, maar dat zal vanavond in stilte passeren. VRT en productiehuis Hotel Hungaria houden hun toeters en bellen liever voor september, wanneer 'Dagelijkse kost' tien jaar bestaat. Volgens de telling van VRT zitten we aan aflevering 2.500, maar daar horen ook de weekendcompilaties bij. Vanavond bakt Meus dan ook geen verjaardagstaart, maar een eerder bescheiden 'Fajita met seitan fritti', een vegetarisch deegpannenkoekje.

Stoofvlees met friet is populairst

Van de duizenden gerechten die Meus klaarmaakte in die tien jaar, blijft stoofvlees met friet met stip het populairste. Het gerecht werd naar aanleiding van de 1.000ste aflevering al verkozen tot dé Vlaamse klassieker en dat blijft het ook, afgaande op het aantal bezoeken op www.dagelijksekost.be. Ook vol-au-vent, lasagna en scampi diabolique scoren erg goed, net als spaghetti bolognaise en pasta carbonara.

Ingrediënten in al die jaren

1.226 kg (1,2 ton) aardappelen

295,6 kg vlees en gevogelte

647,5 kg groenten

1.451 ajuinen en sjalotten

1.963 eieren

(Hoeveel kilo boter en zout er in al die gerechten zat, is niet bekend.)

Felice's keuken

Op drie verschillende locaties draaide Meus het vuur al open. De eerste gerechten kwamen tot stand in een oud herenhuis in Diest, waar wijlen Dré 'Felice' Steemans nog gewoond heeft. Daarna verhuisde de kok naar een bungalow in Bertem en nadien naar de Schrijnmakersstraat in hartje Leuven. Zijn keuken staat er in het huis van de 18de-eeuwse herberg De Dry Coppen.

'Dagelijkse kost', vrijdag om 18.15 uur op Eén.