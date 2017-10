Een durfal, een powerchick en een Adele wandelen The Voice in TK

We zijn intussen aanbeland bij de laatste blind auditions van The Voice 2017. De coaches vechten verwoed om de laatste talenten in hun team te krijgen, en het zijn daarbij vooral de dames die de coaches weten te overtuigen. Girlpower!

Joyce heeft al wat ervaring: met haar band nam ze al twee singles op. In het Nederlands, want dat is helemaal haar dada. Ze vertaalde dan ook ‘Daydream’ van Adele, waarmee ze Alex Callier op het allerlaatste moment kan overtuigen. “Het is een gok, maar er zit iets ongelofelijk moois in jouw stem.”

VTM Joyce Vanderhoydonck

Lies brengt het nummer ‘Way Down We Go’ van Kaleo . Een aanpak die werkt, want bij het horen van haar diepere, zwoele stem draaien drie coaches zich meteen om. “Komaan Lies, kies”, klinkt het bij de coaches, maar het is Bart die aan het langste eind trekt.

Roy kruipt zelf achter de piano met een nummer van John Legend. Hij heeft wat moeite om de jury te overtuigen, maar uiteindelijk duwt Koen Wauters toch op de rode knop. Maar één coach met interesse, maar dat vind Roy niet erg: “Je was mijn eerste keuze.” Pikant detail: Roy speelde al mee als muzikant voor Billie Leyers. En laat dat nu de hulpcoach van Alex Callier zijn.

VTM Roy De Coninck

Waarom Pieter meedoet aan The Voice? “Muziek is de liefde van mijn leven.” Dat probeert hij duidelijk te maken met ‘Tomorrow’ van Chris Young. Hij heeft een boontje voor Natalia, en weet haar ook effectief te overtuigen. Ook al is er nog wat werk aan zijn uitspraak en zijn uitstraling, “ik vond uw timbre te goed om te laten liggen”.

Met een naam als Adèle heb je natuurlijk iets waar te maken. De geadopteerde jongedame komt uit een enorm groot gezin, en daar is iedereen ervan overtuigd dat ze de blind auditions zal overleven. En bij het horen van het refrein van ‘Don’t You Worry Child’ kunnen we dat alleen maar beamen. Koen en Natalia vechten om haar aandacht, en het is de laatste die als winnaar uit de bus komt.

VTM Adèle Monheim

Stefanie is de allerlaatste kandidate van de blind auditions. Ze heeft al wat ervaring, want ze is beroepszangeres en zong onder meer al backing vocals bij Natalia. Haar team is helaas vol, maar met het nummer ‘Human’ waagt ze toch haar kans. Het bijkt een goede beslissing: Koen draait zich om. Hij ziet het helemaal zitten: “Het was bijna té juist.”

VTM Stefanie De Meulemeester

En daarmee zijn alle teams volzet. Afspraak volgende week in de battles!