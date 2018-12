Eén doet opvallende wissel: Van Gils moet wijken voor avondsoap 'Dertigers' Mark Coenegracht

10 december 2018

00u00 0 TV Lieven Van Gils sloot vorige donderdag al de deuren van zijn praatshow 'Van Gils & gasten' en komt pas eind februari terug op antenne. Na de eindejaarsshow 'Vrede op Aarde' met Sven De Leijer wordt Lieven immers vanaf 7 januari zes weken vervangen door 'Dertigers', een nieuwe fictiereeks met - jawel - dertigers in de hoofdrollen.

Terwijl de Vlaamse zenders alles in gereedheid brengen om u een feestelijke eindejaarsperiode te bezorgen met veel aangepaste programma's, wordt er ook al volop uitgekeken naar 2019. Traditioneel is het vooral Eén dat zowat onmiddellijk na Nieuwjaar met een wel erg vroeg lenteoffensief start. VTM en VIER beginnen iets later, maar wél vroeger dan de vorige jaren.

Een mix van zekerheden en nieuwe programma's, dat krijgt de kijker aangeboden na sterkhouders als 'Het journaal', 'Iedereen beroemd' en 'Thuis'. Naast de vele bekende koppen in primetime is het echter ook uitkijken naar de late avond. Daar pakt Eén voor het eerst in de VRT-geschiedenis uit met een soapachtige fictiereeks: 'Dertigers'.

'D5R' voor volwassenen

'Dertigers' draait rond een groepje ex-studenten en werd gemaakt door de ploeg achter de succesvolle Ketnetserie 'D5R' (lees: 'De Vijver'), waarin vijf jongeren geconfronteerd worden met de problemen van de gemiddelde puber. Met 'Dertigers' hebben ze een volwassen versie bedacht van wat ze zelf "realistische fictie" noemen.

Met de introductie van een fictiereeks in het tijdslot waar steevast praatprogramma's stonden, neemt Eén een berekend risico. De makers wijzen immers op de erg jonge look and feel van de reeks en dat zal voor veel gewoontekijkers dus zeker even wennen zijn. 'Dertigers' start met een eerste reeks van 24 afleveringen en loopt tot eind februari.

Verkiezingen

Het klassieke voorjaar, dat normaal gezien eind mei stopt en waarbij 'Thuis' nog doorloopt tot eind juni, wordt dit jaar doorkruist door nationale en Europese verkiezingen op zondag 26 mei. Wellicht start Eén (en uiteraard ook Canvas) al begin mei met omkaderende programma's rond die verkiezingen en moet Lieven Van Gils ook in die weken zijn studio sluiten.

In de aanloopperiode naar de verkiezingen zendt Eén ook het Eurovisiesongfestival uit. Dat vindt dit jaar plaats in Israël, met halve finales op 14 en 16 mei en de finale op zaterdag 18 mei. Het is aan de RTBF om een Belgische kandidaat te sturen. Later in het voorjaar pakt Eén ook uit met 'Is er een dokter in de zaal?', een nieuwe humoristische panelshow met onder anderen Philippe Geubels in een hoofdrol.