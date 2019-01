Eén doet een gokje met nieuwe fictiereeks ‘Dertigers’: “We hebben gekozen voor een stijlbreuk” Mark Coenegracht

07 januari 2019

00u00 0 TV Het zal even wennen zijn voor de fans van 'Van Gils & Gasten'. Die krijgen vanaf vanavond niet langer hun vertrouwde praatbarak, maar de gloednieuwe fictiereeks 'Dertigers'. Een gewaagde, maar berekende gok van Eén, dat met deze koerswijziging wil verjongen.

'Dertigers' vervangt tot eind februari, telkens van maandag tot en met donderdag, 'Van Gils & Gasten', de vaste talkshowstek van Eén. Geen evidente, maar wel een bewuste keuze, maakt netmanager Olivier Goris duidelijk. "We hadden de ene talkshow door een andere kunnen vervangen. Of met een een andere gastheer of -vrouw uitpakken. Of, zoals we eerder al deden, onze kijkers met een quiz behagen. Maar we hebben gekozen voor een stijlbreuk. Het zal wennen zijn voor de verstokte Eén-kijker. En we houden er rekening mee dat het wat tijd zal vergen om zowel de gewoontekijker als nieuwe fans aan te trekken", zegt Goris.

Eén wil met 'Dertigers' duidelijk jongere kijkers aantrekken dan 'Van Gils & Gasten'. Vorig najaar scoorde Lieven ruim 20 procent aandeel bij het grote publiek, maar bereikte hij niet eens 10 procent jongeren tussen 18 en 44 jaar en nauwelijks een score boven 10 procent bij 18- tot 54-jarigen.

Heel gewoontjes

Met als rode draad het reilen en zeilen van dertigers en hun bijzonder herkenbare, doodgewone leventje, moet 'Dertigers' zowel jongere kijkers als een breed publiek aanspreken. "De groep heeft een hoog familiegevoel, lief en leed wordt voortdurend gedeeld. Het is allemaal heel herkenbaar, heel gewoontjes. Uiteraard zitten er ook trauma's en mysteries in, om wat grotere verhaallijnen te krijgen, maar vaak is het ook banaal. Zoals op elkaars gsm kijken en daar dingen zien die je niet moet zien. Of als single op kinderen van vrienden letten en foute raad geven aan die kids. Noem maar op. Zo'n dingen zitten er non-stop in", vertelt regisseur Wim De Smet.

"In het eerste seizoen van 'Dertigers' hopen we straks veel mensen te charmeren omdat ze de situaties herkennen. Daarom hebben we gekozen voor jongvolwassenen, die allemaal sleutelen aan hun leven. Alle grote pijnpunten van het leven komen daar samen. Zeg maar de onmogelijke balans tussen werk en leven bereikt op die leeftijd een hoogtepunt", voegt managing director Tom de Baerdemaeker, van productiehuis Warner Bros, tot slot nog toe.

In de eerste aflevering leren we vanavond de zes vrienden en hun partners kennen tijdens een feestje bij Pieter, die zijn nieuwe vriendin Babs wil voorstellen. Al snel volgt ook het grote nieuws dat Nora zwanger is. Bart en Tinne zijn op de kibbeltoer en Saartje is, zoals wel vaker, erg loslippig...

Pieter

Gespeeld door Yannick De Coster, bekend van 'De Ridder' en de film 'Niet Schieten'.

Pieter is gescheiden en heeft deels het hoederecht over Lukas, zijn zoon. Runt een tweedehandsplatenzaak die voor geen meter meer loopt. Heeft een moeilijke relatie met zijn ouders. Is een dromer en de poëet van de bende. Heeft een nieuwe relatie met Babs, die zelf ook een dochter, Bente, heeft.

Nora

Gespeeld door Ellen Verest, bekend van 'Familie', 'Cordon', 'Marsman' en 'De Zonen van Van As'.

Nora is half-Albanese. Is psychologe op verschillende scholen én zwanger, zo blijkt al tijdens de eerste aflevering. Ook alle vrienden weten dat al nauwelijks een paar uur nadat ze het zelf heeft ontdekt. Heeft ooit haar grote liefde verloren. Alles draait nu rond haar zwangerschap en de vraag of ze de juiste man heeft gevonden.

Alex

Gespeeld door Kristof Goffin, choreograaf van de beroemde kniezwengel van Kate Ryan.

Alex is verpleger. Hij is al twee jaar samen met Elias. Is verpleger geworden omdat er vroeger iets ergs is gebeurd. Alex wil alles doen om de vriendengroep samen te houden. Cijfert zichzelf altijd weg.

Tinne en Bart

Gespeeld door Tom Dingenen, bekend van 'De Infiltrant' en 'Vossenstreken' en Evelien Van Hamme, bekend van 'Vermist' en 'De Infiltrant'.

Tinne en Bart zijn het oerkoppel van de reeks. Hebben elkaar tijdens hun studies leren kennen. Vijftien jaar samen, twee kinderen. Zij is lerares, hij manager. Zij is de zorgzame mus, hij is de bon vivant. Die mix van karaktertrekjes zorgt voor spanning en kleine ruzies.

Saartje

Gespeeld door Kim Van Oncen, blogger, model, presentatrice bij ATV en Telenet.

Saartje is de losbol van de groep. Bewust single. Is freelance fotografe. Heeft een appartement gekocht, maar dan vooral om het als airbnb te verhuren. Houdt van feesten en wat drugs. Geen verantwoordelijkheid is haar motto. Komt overal met alles meer dan goed weg en wordt met plezier geduld. Heeft geen moeite om te vertellen dat ze de avond voordien een triootje had met twee huurders.

'Dertigers' Eén

Van maandag t.e.m. donderdag 22 uur