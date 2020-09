Een coup de foudre bij de boeren en een zwaargehavende Erika Van Tielen: dit kan je vanavond op tv bekijken Mark Coenegracht

07 september 2020

06u00 0 TV Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw tv-seizoen. Net zoals de voorbije dagen kan u dankzij HLN ook vandaag vooraf kiezen van welke tv-programma’s u wil genieten. Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren, met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten, zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

Rustdag in de Ronde van Frankrijk en rustdag voor Karl Vannieuwkerke en ‘Vive le Vélo’, dat een terugblik op de voorbije week brengt. Kunnen ‘Boer Zkt Vrouw - Home Sweet Home’ en ‘Axel Gaat Binnen’ op VTM en ‘Gert Late Night’ op VIER profiteren van de windstilte in de Tour? Dat is de hamvraag voor deze maandagavond.

Bij de start overige week van het tv-najaar bleek Eén bij het grote publiek de grote slokop met 40,9% van alle kijkers (periode maandag tot vrijdag, kijkers 4 jaar en ouder). Voor dezelfde periode vorig jaar was dat 34,9%. Hier haalt VTM nu 21,2% (vorig jaar 22,2%) en VIER 8,8% (vorig jaar 9,9%). Ook bij de commercieel belangrijke kijkers tussen 18 en 54 jaar maakt Eén een sprong van 24,1% (vorig jaar) naar 29,8%. VTM had vorig jaar 25,2%, nu 25%. Vier zakt van 15,3% naar 13,7%.

1. Boer zkt Vrouw



De tweede maandag van het tv-najaar brengt dus weer haast alle grote kanonnen in stelling. Bij VTM brandt het vuur bij de boeren en boerin in ‘Boer Zkt Vrouw. Home Sweet Home’. De boeren kregen samen meer dan 600 brieven. Dat zijn meer dan 600 mannen en vrouwen die dolgraag met ‘hun’ boer(in) op date willen. Maar een brief, foto of videoboodschap zegt natuurlijk niet alles en dus verwelkomen Frits, David, Bart en Veerle hun favorieten om te speeddaten. En iedereen heeft z’n koffer bij want vijf van hen mogen meteen blijven logeren op hun boerderij.

Boer Zkt Vrouw - Home Sweet Home, op VTM, om 20.35 uur of op VTM GO.

2. Familie

Net voor ‘Boer Zit Vrouw - Home Sweet Home’ begint ‘Familie’ alweer aan een super spannende week. Er dreigt veel miserie voor de stapelverliefde Jonas, die plots wordt geconfronteerd met een zwaargehavende Amelie. En ook voor Lars De Wulf, nochtans eindelijk in het reine met zijn ‘nieuwe’ zoon Raven, stapelen onweerswolken zich plots op.

Familie, VTM, elke weekdag om 20 uur of op VTM GO.

3. Arnout Hauben

Op Eén wandelt Arnout Hauben in ‘Dwars door Belgie’ via de GR 129 van Brugge naar Aarlen. In de tweede aflevering steekt Arnout de taalgrens over en komt al snel terecht in de dierentuin Pairi Daiza. Het park is gebouwd op de ruïnes van een oude abdij met een duister verleden. Langs de oevers van de Samber komt Arnout terecht in Marcinelle . Hij spreekt er met de laatste getuigen die de mijnramp van 1956 hebben meegemaakt.

Dwars door België, op Eén, om 20.40 uur.

4. Axel Gaat Binnen



In ‘Axel Gaat Binnen’ blijft acteur Axel Daeseleire zich vrijwillig opsluiten op uitzonderlijke plaatsen. Vanavond is dat in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. Nog nooit eerder mocht een buitenstaander daar verblijven, laat staan enkele dagen op rij met een cameraploeg. Tot Axel Gaat Binnen, dat voor een unicum zorgt. In het FPC verblijven geïnterneerden die door een psychische stoornis zware strafbare feiten hebben gepleegd. Ze werden geïnterneerd, omdat ze niet toerekeningsvatbaar zijn bevonden voor de daden die ze gepleegd hebben.

Axel Gaat Binnen, op VTM, om 21.45 uur of op VTM GO.