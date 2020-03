Een chagrijnige date, veel bodypainting en vers vlees in de kuip: dit was aflevering 5 van ‘Temptation’ Tine Kintaert

20 maart 2020

21u35 0 TV We zijn alweer aanbeland bij aflevering 5 van ‘Temptation Island’. Intussen zit het eerste ‘vuurkamp’ - we zullen je nooit vergeten, Lisa - erop, maar verder is er voorlopig nog maar weinig aan de hand. Al zijn de kandidaten er heel goed in om van de Thaise muggen olifanten te maken.

We starten de aflevering - alweer - met traantjes van Elke. Zij heeft de flirterige beelden van vriend Arda nog niet helemaal verwerkt. Ook al heeft hij het vlees niet aangeraakt en enkel naar het menu gekeken, Elke weet dat het op ‘Temptation’ allemaal snel bergaf (lees: richting bed) kan gaan.

Gelukkig wordt ze meteen opgevangen door de bezorgde verleiders, die haar maar al te graag troosten. In de praktijk komt dat neer op ‘veel shotjes uitdelen’. Matthieu doet alvast een schietgebedje richting Arda.

Intussen plannen de andere meisjes een interventie. Want een vrouw die ‘bij alle jongens staat’, dat kan alleen maar voor miserie zorgen. Gendarme Roshina heeft goed gekeken naar de eerste reeks van ‘Temptation’, weet dat ‘den drank den duvel’ is en heeft er geen goed oog in. Wie had ooit gedacht dat zij het gezonde verstand van de groep zou zijn.

Elke wordt op het matje geroepen en moet zich verantwoorden bij haar collega’s. Het arme kind weet niet goed waar ze het heeft - “Ik wil gewoon bewijzen dat ik kan feesten met jongens zonder dat daar meer achter zit” - maar kruipt van miserie dan toch maar in haar bed. Crisis averted.

Gelukkig is Angela er nog om ervoor te zorgen dat dit seizoen niet even saai wordt als het vorige. “Ik ga mij niet meer moeien...”

Waarvoor dank, Angela! De drank heeft overigens duidelijk niet geholpen, want Elke zit er ‘s ochtends nog steeds helemaal door. Of heeft ze gewoon haar maandstonden? De symptomen kloppen alvast.

We krijgen opnieuw een tranenfestijn te zien, met veel medelijden, knuffels en gesnotter. Zucht. Angela is andermaal de stem van de kijker en verwoordt hoe we ons allemaal voelen.

En Arda? Die is zich van geen kwaad bewust. Hij en het sjaaltje op zijn hoofd voelen zich prima.

Karim heeft het daarentegen een stuk moeilijker. Ook al vinden de verleidsters hem een lekker brokje, hij worstelt toch een beetje met zijn zelfbeeld.

Heeft Karim geen spiegels thuis? Is hij verblindt door de liefde? Oh nee, het zijn jeugdtrauma’s die komen bovendrijven. Kan iemand die jongen een knuffel geven? We beloven dat we Roshina niets zullen laten zien.

Van de weeromstuit vindt hij de aandacht van de verleidsters maar oppervlakkig. Want ja, je doet mee aan Temptation voor de diepgang natuurlijk.

Bon, moving on! Want als er geen kampvuur te zien is, dan zijn er wel dates die afgewerkt moeten worden. Ditmaal mogen de heren een verleidster uitkiezen, en bij Christian zijn dat moeilijke beslissingen waar een heel denkproces mee gepaard gaat. Keuzestress, keuzestress.

Het ontaardt in een heuse filosofische discussie. Nog iemand die op zoek is naar diepgang!

Zelfs Arda heeft er zo zijn twijfels bij.

Arda zelf kiest voor verleidster Eline, tot grote frustratie van verleidster Amber, die haar zinnen had gezet op de man-met-het-hoofdsjaaltje. Ze wordt echter snel teruggefloten door Romee. “Let maar op dat je geen feelings krijgt, anders heb je het verkorven bij mij”, dreigt ze. Moesten wij in Amber haar schoenen staan, we zouden schrik hebben.

Geen keuzestress bij de vrouwen, want in hun resort zijn het de verleiders die hun date mogen uitkiezen. De dames doen er gelukkig niet moeilijk over. Behalve Melissa natuurlijk, die vermoedelijk wat zand tussen haar tanden kreeg. Een pruillip tot op de grond, weet je wel.

We kregen zowaar medelijden met verleider Daan, die dapper zijn best deed om zijn eigen enthousiasme hoog te houden. En haar niet te zeggen dat ze zich niet moet gedragen als een klein kind, maar dat is maar een vermoeden van onzentwege.

Melissa maakt er korte metten mee - letterlijk, gezien de boksactiviteit - en sluit zich dan maar weer op in de badkamer. En we weten allemaal wat ze daar uitspookt natuurlijk.

Gelukkig kent Gianni zijn vriendin erg goed. Lief dat hij zo eufemistisch blijft. Een beetje?

Elke en Matthieu gaan bootje varen. Verder valt daar niet veel nieuws over te vertellen.

Gianni en Felicia doen aan bodypainting. Zij maakt van Gianni Captain America. We zijn zowaar onder de indruk.

Gianni desjtert dan weer een beetje op de borsten van Felicia, zonder ook maar één patroon of herkenbare figuur. Felicia staat het goedwillig toe. Alles voor de temptation, nietwaar?

Ook Karim en Cheyenne gaan bootje varen, en dat ziet er erg spannend uit. Not.

Cheyenne houdt de moed er echter in. Zij beweert dat Karim gezegd heeft dat hij haar een temptation vindt, ook al hebben wij hem daar met geen woord over horen reppen. Ach, hoop doet leven.

Roshina en Efrain (we waren even vergeten dat die daar ook nog rondliep) houden een knutseluurtje met maskers. Die zien er alvast beter uit dan het kunstwerk van Gianni, en Roshina geeft warempel blijk van enig medeleven als haar date over zijn moeilijke jeugd vertelt. Ze bevestigt zo haar nieuwe positie als voice of reason.

Angela en Christophe-met-de-lange-manen doen iets dat op yoga moet lijken.

De verleider werpt alles in de strijd om zijn knappe date te overtuigen van zijn aantrekkingskracht. Hij haalt zelfs enkele (krokodillen)tranen boven.

En ze lijken nog te werken ook.

Arda en Eline werken zich in het zweet met enkele pikante massages op het strand. Gelukkig heeft Arda een hoofdsjaaltje om zijn transpiratie op te vangen.

Christian verzandt andermaal in filosofische discussies tijdens zijn date met Nikki.

Al zal hij dat masker waarschijnlijk niet meer zo lang kunnen ophouden. Nikki kijkt er alvast zo doorheen.

De date van Daan en Melissa eindigt dan toch nog op een positieve noot, want de verleider krijgt ‘s avonds plots een verontschuldiging van zijn chagrijnige metgezel. Dat moet een lief berichtje van Gianni geweest zijn.

En Gianni? Die is eveneens smoorverliefd op zijn Melissa en bewierookt haar uiterlijk. En noemt in één klap alle andere dames in dat resort lelijk. Smaken verschillen, zeker?

Tot zover de dates! Intussen zijn de nachtelijke uurtjes aangebroken en die brengen de deelnemers naar goede gewoonte al feestend door. De verleiders laten nog even hun ware aard zien alvorens ze hun luisterend oor bovenhalen.

De voice of reason van Roshana is intussen al gaan slapen, want ze interpreteert de uitdagende bodypaint - we merken een thema deze week - als ‘lief’.

Christophe, die zijn lange haren voor de gelegenheid rood heeft geverfd, schat zijn kansen bij Angela hoog in.

Er zit wat in, want Angela heeft het wel voor zijn ‘Aziatische ogen’. Qué?

In het mannenresort doen ze een ‘1001 nacht’-feestje. Vrij vertaald: Aladdin en zijn twerkende rovers.

Gianni claimt de lamp en plenst wat tequila in ieders gezicht. We zouden hier een paar bedenkelijke moppen kunnen maken, maar we laten dat aan uw eigen verbeelding over.

Het resultaat is dat hij en Arda al snel helemaal teut zijn. Dat levert het onderstaande tafereel op, dat ongetwijfeld erg goed gaat overkomen tijdens het volgende kampvuur. Arda heeft zijn Aladdin-kostuum intussen al ingeruild voor een buikdansgordel.

Hij krijgt echter meteen concurrentie, want er arriveert een nieuwe verleidster. Die luistert naar de naam Angelique en trakteert de jongens meteen op een slangendans.

Dat belooft!

Bij de dames wandelt Nick het resort binnen... en waagt het om alle dames te gaan begroeten voor zijn collega-verleiders. Hoe dúrft ie?!

De andere krachtpatsers voelen zich duidelijk bedreigd, al gaat dat zeer snel over. Want Nick heeft nog nooit gehoord van subtiliteit en weet op een uurtje tijd een slechte indruk te maken bij àlle dames. Zo reageert hij niet positief genoeg wanneer Melissa vertelt dat ‘ze nu even niets doet in het leven’.

Ook Angela moet niet veel van hem weten.

En Grigor ziet zich zelfs genoodzaakt om Roshina te redden van zijn nieuwe concurrent.

Hij heeft Roshina toch liever voor zichzelf. En wij die dachten dat hij die gevoelens net bij de dames moest teweegbrengen. Grigor heeft het precies niet zo goed begrepen.

Kort samengevat:

In het mannenresort doet Angelique niet meteen beter, want ze maakt de klassieke beginnersfout om te veel te drinken. En ladderzatte verleidsters, die zijn zo sexy niet.

Gianni gaat létterlijk lopen aan het einde van de avond.

En zo loopt Angelique eveneens tegen het eeuwenoude ‘den drank is den duvel’ aan.

Graag ook een minuut stilte voor de vogel die het nest op haar hoofd heeft achtergelaten. Dankuwel.

En dan zijn we bijna rond. Of toch niet? Want in het vrouwenresort wordt Angela aan het einde van de aflevering nog snel ontvoerd door Efrain. Onschuldig in het echt, maar zo komt dat in het licht van een kampvuur niet over natuurlijk.

Roshina, wiens voice of reason een kleine heropflakkering kent, beseft dat maar al te goed.

Vat jij het even voor ons samen, Romee?

Tot volgende week!