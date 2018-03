Een buikspreker, Drag Queen en een helderziende kip 'Curry': herbekijk de beste acts uit 'Belgium's Got Talent' DBJ

09 maart 2018

22u35

Bron: VTM 7 TV Juryleden Dan Karaty, An Lemmens, Stan Van Samang en Niels Destadsbader werden in de aflevering van 'Belgium's Got Talent' opnieuw verrast met enkele opmerkelijke acts. Heb je de uitzending gemist? Geen nood, hier kan je beste acts uit 'BGT' nog een keer bekijken.

De meest mysterieuze act van de avond komt van buikspreker Benjamin Sercu (de broer van Matthias) en zijn pop Michel. Het duo probeert de harten van de jury en het publiek te veroveren met een liedje.

Circusartiest Gilles deed monden openvallen met zijn act aan de Chinese mast. Tot een jaar geleden was hij aan het werk als circusartiest, maar die veeleisende job gaf hij op voor zijn vriendin. “Maar ik mis het te hard en zou mijn passie graag blijven uitoefenen”, gaf Gilles toe.

Miss Kiki Boops zorgde onder meer voor de zang in de show. Nederlander Aneudy beschrijft zijn alter ego Kiki Boops als een live zingende drag queen. Hij wilde de jury imponeren met het aartsmoeilijke ‘It’s a man’s world’ van James Brown. “Mijn stem is een combinatie van Amy Winehouse en Adele”, beweert hij zelf.

Mentalisten Jo en Kip Curry zijn oude bekenden bij 'Belgium’s Got Talent'. In het tweede seizoen maakte Jo indruk met zijn ‘helderziende’ kip en dit jaar nemen de twee opnieuw deel. Deze keer stuit Jo echter op Niels en zijn angst voor kippen…

Taptone is een groep tapdansers, volgens henzelf een zwaar onderschatte dansvorm.

“Een conceptuele dans op gesproken woord”, zo omschrijven de dames van J+ Dance Crew hun unieke dans. Ze willen met hun optreden vooral een boodschap overbrengen: iedereen moet zich proberen losmaken van onbereikbare idealen.

Het meest passionele duo is ongetwijfeld Isaura en Ti Caf. Zij introduceren de dansstijl Kizomba in Belgium’s GotTalent, een sensuele dans uit Angola.

Een piepjonge singer-songwriter met een torenhoge aaibaarheidsfactor die bovendien nog eens kan rappen: dat is de 12-jarige Yannis. Het liedje dat hij in Belgium’s Got Talent brengt, gaat over zijn allergrootste droom: vrede op aarde.

DeNSJ Crew is een vrolijke bende van 24 dansers die samen opgroeiden. ‘Carpe diem’ is hun levensmotto. Dat ze barsten van energie en enthousiasme laten ze zien in een mix van verschillende hiphopstijlen.

De stuntmannen van F&B Acrobatics zijn niet aan hun proefstuk toe. De twee Slovenen reizen de wereld rond en proberen in zoveel mogelijk landen deel te nemen aan Got Talent. Na Slovenië, Italië, Spanje en Duitsland is nu België aan de beurt.

Als het Flyboard Show Team zorgen de twee sportievelingen Dimitri en Kenny voor een primeur in Belgium’s Got Talent: met hun flyboard, aangedreven door een jetski, vliegen ze tot wel 7 meter boven water en dat terwijl ze halsbrekende stunts uithalen.