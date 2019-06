Eén brengt dit najaar pak succesprogramma’s terug naar het scherm



MC

26 juni 2019

11u52 0 TV Een televisiezomer om snel te vergeten, maar in het najaar wil Eén uw tv-gunst weer snel en volledig inpalmen. Vlaanderens grootste zender pakt, naast het klassieke vooravondblok met ‘Dagelijkse Kost’, ‘Blokken’, ‘Het Journaal’, ‘Iedereen Beroemd’ en ‘Thuis’, uit met ruim een dozijn topprogramma’s en evenveel topnamen.

Met Philippe Geubels, Tom Waes, Eric Goens, Jeroen Meus, Dieter Coppens, Kobe Ilsen en Dieter Coppens zijn het vooral bekende mannen die voor de kijksuccessen moeten zorgen. Vrouwelijk geweld mogen we verwachten van Saartje Vandendriessche en Danira Boukhriss Terkessidis. Die laatste krijgt haar eigen laatavond-talkshow en moet zo voor de opvolging van ‘Van Gils & Gasten’ zorgen.

Philippe Geubels komt in het najaar terug met een nieuw seizoen van ‘Taboe’, waarbij de komiek lacht met mensen waar je eigenlijk niet mee mag lachen. ‘Taboe’ brengt een combinatie van gesprekken en fragmenten van een zaalshow, waarin de mensen met wie hij gepraat heeft centraal staan. Later in het najaar volgt ook nog ‘Geub’, de komische reeks waarin Geubels min of meer zichzelf speelt.

Tom Waes

Ook Tom Waes krijgt een prominente rol toebedeeld in het Eén-najaar. Eerst en vooral in de tweede reeks van ‘Undercover’, waarin hij opnieuw undercoveragent Bob Lemmens speelt. Dit keer komt hij terecht in de wereld van illegale wapenhandel. Waes wordt later ook presentator van ‘Kamp Waes’, een gloednieuw programma waarin Vlamingen de opleiding volgen voor de special forces.

Reportagemaker Eric Goens kon alweer een verzameling BV’s overtuigen om 24 uur in zijn huis te komen wonen. Kobe Ilsen mag in ‘Op Eén’ opnieuw de wereld afreizen op zoek naar gelijkenissen en verschillen met Vlaanderen.

Voor Jeroen Meus wordt september zonder meer een nieuwe start. Terwijl hij in de zomer door Vlaanderen trekt voor ‘Dagelijkse Zomerkost’, wordt in Leuven in de thuisbasis van ‘Dagelijkse Kost’ een fonkelnieuwe keuken geïnstalleerd. In het najaar mag Meus ook opnieuw in het jasje van quizmaster kruipen voor een nieuw seizoen van ‘Twee Tot De Zesde Macht’.

‘Down The Road’

Dieter Coppens blijft de Vlaamse knuffelbeer van dienst en gaat nog eens op reis in ‘Down the Road’. Ook de succesformules ‘Het Gezin’, waar gewone Vlamingen 24 uur per dag worden gefilmd door automatische camera’s, keert weer. In ‘De Klas’ praten Bekende Vlamingen dan weer met 16-jarigen.

Bij de dames krijgen zowel Saartje Vandendriessche als Danira Boukhriss Terkessidis een belangrijke rol. Saartje neemt de handschoen op tegen mannelijke collega’s in een nieuw seizoen van ‘Op de Man Af’. Danira krijgt haar eigen laatavond-talkshow. In dat tijdslot komt later ook het tweede seizoen van ‘Dertigers’, de laatavond-soap van Eén.

Naast ‘Undercover’, plant Eén dit najaar ook nog het tweede seizoen van ‘Over Water’, de fictiereeks van Tom Lenaerts.