Een bolleboos, een sopraan of een jonge snaak: wie wordt ‘De slimste mens ter wereld’? MC

19 december 2019

00u00 74 TV Een ervaren, superintelligente speler, een tot voor enkele weken compleet onbekende sopraan of een snaakje van 27? Lieven Scheire, Astrid Stockman en Thomas Huyghe zijn de drie finalisten die vanavond uitmaken wie 'De slimste mens ter wereld' wordt. De kaarten liggen ideaal voor Lieven, maar in de tv-quiz is er één zekerheid: er is er geen.

De statistieken duiden Lieven Scheire aan als nieuwe 'slimste mens'. Het ideale profiel is een man van 36,8 jaar, die journalist of presentator is. Lieven Scheire is in mei 38 geworden, hij werkt als tv-presentator, maar is ook comedian én hoogbegaafd.

Zijn tegenstanders kunnen statistisch niet aan hem tippen. Thomas Huyghe is 27 jaar en dus haast een decennium te jong. Astrid Stockman maakt dan weer slechts 12,5% kans om als vrouw te winnen. Enkel journalisten Annelies Rutten, in 2007, en Linda De Win, in 2010, konden met de oorkonde van de VIER-quiz naar huis gaan.

Speltechnisch heeft sopraan Astrid de meeste kans om te winnen. Zij nam in het reguliere spel acht keer deel en moest drie keer de finale spelen om te overleven. Lieven Scheire mocht ook acht keer opdraven, maar speelde enkel bij zijn eerste beurt de finale. Na acht afleveringen moest hij noodgedwongen stoppen, omdat de finaleweken begonnen. 'De ideale wereld'-reporter Thomas Huyghe speelde zes keer en won vijf afleveringen. Hij heeft maar één finale-ervaring.

'De slimste mens ter wereld', 21.30 uur op VIER