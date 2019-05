Eén-boegbeeld Peter Van de Veire gaat studioshow ‘De Battle’ presenteren op Vier: “Ik zal Gert en James neutraal aanmoedigen” Mark Coenegracht

23u22 0 TV Eén-boegbeeld Peter Van de Veire wordt straks de presentator, de showmaster of ceremony’, van ‘De Battle’, de nieuwe VIER-show waarin Gert Verhulst en James Cooke spannende uitdagingen tot een goed einde willen brengen. En mogelijk krijgt ook Erik Van Looy een rol, maar zeker is dat nog niet.

Hij is de ochtend-dj bij MNM, vaste Eén-presentator, ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en straks ook de presentator van de nieuwe VIER-show ‘De Battle’. Peter Van de Veire (47) dus, die straks naast een Nederlandse schone, het duo Gert Verhulst-James Cooke en hun Nederlandse tegenhangers actrice Katja Schuurman en comedian Najib Amhali, zal begeleiden in een reeks spannende uitdagingen in ‘De Battle’, een co-productie met de Nederlandse zender RTL. Plaats van het gebeuren wordt het Pop-Uptheater van Studio 100 in Puurs. Start van de opnames midden augustus.

‘Ik ben enorm enthousiast’, aldus een immer enorm enthousiaste Van de Veire. ‘Een avondvullende show presenteren met onder andere twee sjarels als Gert en James, zal zeker een uitdaging zijn. Maar, we hebben één ding gemeen: er is bij elk van ons een hoek af. Ik moet en zal als presentator objectief zijn, maar ik zal hen toch zo neutraal mogelijk proberen aan te moedigen. En indien nodig zal ik mijn schouders aanbieden om hen te troosten bij zowel fysieke als emotionele ellende’.

‘Peter is de ideale match voor VIER’, vindt VIER-programmadirecteur Annick Bongers. ‘Hij is professioneel en met zijn edgy-kantje tegelijkertijd de evenknie van Gert en James’.

Van de Veire is gepokt en gemazeld in showbizzland, maar is tot op vandaag verankerd aan de VRT. Hij begon zijn carrière weliswaar in 1993 bij de regionale zender AVS, maar zat al in 1997 bij de VRT, eerst op Ketnet, later op Canvas. Hij lanceerde o.a. ‘Het Glazen Huis’ en was het gezicht van tv-shows op Eén als ‘Peter Live’, ‘Vrienden Van de Veire’, ‘Sing That Song’ en ‘Steracteur Sterartiest’. Sinds 2012 praat hij ook het ‘Eurovisie Songfestival’ aan elkaar.

De VRT-top stemde in met de tijdelijke verhuis van Van de Veire naar VIER. ‘Soms, bij hoge uitzondering, willen we daar niet moeilijk over doen. De klus die Peter bij de conculega’s gaat doen, doorkruist onze en zijn andere plannen niet. Als VRT proberen we genereus te zijn. Zo hebben we ook Bart Peeters naar The Voice van Vlaanderen bij VTM laten gaan. Omdat de puzzelstukken toen ook pasten. Maar nog eens, het wordt niet de standaard voor ons’, aldus VRT-netmanager Olivier Goris.

Uitdagingen

In ‘De Battle’ (een wertktitel) wordt Van de Veire gastheer van een studioshow waarin Gert en James en hun Nederlandse concurrenten door bekende Vlamingen en Nederlanders worden uitgedaagd. Van een acrobatische stunt met trapeze tot next level hersentraining. De opnames starten midden augustus. Een uitzenddatum is nog niet bekend.