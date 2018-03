Een bewogen kampvuur, een gebroken Kevin en 'de jos van Joshua': aflevering 6 van 'Temptation Island' in vogelvlucht EDA

01 maart 2018

22u37

Bron: Eigen berichtgeving 334 TV 'Temptation Island' is nog niet eens in de helft van z'n seizoen of het drama-gehalte lijkt nu al z'n limiet te hebben bereikt. Tijdens het tweede kampvuur werd Kevin geconfronteerd met de beelden van Megan en stortte heel zijn wereld in.

Dag 6 van de ultieme relatietest. Megan en Joshua worden voor de tweede ochtend op rij naast elkaar wakker.

Je hebt, euh, bent een goeie steunpilaar Joshua.

Op Coconut Beach ontwaakten de mannen ook in goed gezelschap. Yasmine (bekend van de uitspraak 'Ik ben een sneaky bitch') probeerde Jeremy te behagen met een ontbijt op bed.

Maar die leek allesbehalve gecharmeerd.

Tot overmaat van ramp wilde Yasmine een potje roddelen. Meer bepaald over Mezdi.

Nu hoor je het ook eens van een ander, Mezdi. Zeg nu zelf, je bent het aan het uithangen toch?

Lust zij ook graag 'Zwanetta'-worstjes bij het ontbijt?

Cherish wilde ook aandacht besteden aan de belangrijkste maaltijd van de dag. Tim moest en zou zijn banaan door haar fruityoghurt mengen.

Ze bracht hem ontbijt, dus.

Maar er rustte nog steeds een anti-verleidstersvloek op de cabana. ('No girls allowed unless Barbara Leemans', remember?) En dus botste Cherish op een magnetisch veld.

De avond voordien gaf Tim nochtans toe dat Cherish zijn grootste verleiding was. Met de precieze woorden: "Die blonde kan mij krijgen."

Maar de morning after was hij weer vol lof over Deborah en nuttigde hij het ontbijt stellig op z'n terras.

TIM: "Ik heb nagedacht... Als ik terug in België ben wil ik me echt volwassener gaan gedragen en wil ik me nog meer inzetten voor mijn relatie."

Cherish had moeite om zo veel lulkoek door te slikken.

Tim hengelde naar bevestiging: "Heb jij vertrouwen in mijn relatie?"

Gewoon 'ja' zeggen Cherish.

Goed zo.

Tot aan de maan en nooit meer terug?

Het ontbijt van Jeremy en Yasmine liep af op een sisser.

"... En daarom probeer ik wat afstand te nemen."

Letterlijk.

Daar kwamen de presentatoren aanzetten! Met heuglijk nieuws. Een tweede...

Paniek in de oostendsblauwe ogen van Megan:

Euh ja, besef je dat nu pas?

Kevin was voorbereid op het ergste.

En jij Mezdi? Ook voorbereid op het ergste?

Haar outfit, bedoel je?

Goed nieuws want die had Daniëlle inmiddels achterwege gelaten.

Megan last een moment van bezinning in. Ze beseft dat de beelden van haar en Joshua hard zullen aankomen bij vriend Kevin en dit werd geïllustreerd met een heerlijke montage.

Megan's besluit: "Ook al zou hij me vergeven voor wat er gebeurd is; ik zou het zelf niet meer willen gewoon."

Genoeg olie, tijd voor VUUR!

Beginnen deden we naar goede gewoonte met '50 tinten saai'. Deborah hoopte niets dan goed van haar Tim te zien maar werd een beetje opgeschrikt door de plannen van wilde Cherish. Die heeft nog nooit een Belg gehad en wil Tim koste wat het kost doen zwichten.

Misschien net daarom...

Timpie zat aan het andere kampvuur als een kabouter op een paddestoel te wippen. "Ik ga mijn vriendin zien. Ik ga mijn vriendin zien."

Presentator Rick waarschuwde hem...

Op het eerste beeld was te zien hoe ze een bus slagroom leegspoot...

De presentator kwam niet meer bij. "Het was kort maar niet zo krachtig."

Tim: "Ik ben blij dat ze zich amuseert. En ik ga dat ook doen. Ik heb net een leuk gesprek gehad met Mezdi en Mezdi heeft me ook gezegd: als je altijd in de put gaat zitten omdat je haar zo hard mist en zij ziet die beelden, dan zal ze ook geen leuke tijd kunnen hebben. Daarom wil ik me wat positiever opstellen..."

Mezdi lijkt ons niet de man om advies bij in te winnen, Tim. Ongeacht hoe veel hij afweet van achterbumpers.

Ook de beelden van Vanessa en Jeremy waren amper bedreigend te noemen. Vanessa zag hoe Jeremy zich afzonderde en alle contact met de vrijgezelle dames uit de weg ging. Enkele verleidsters roddelden dat Jeremy 'een sneaky gluurder is', maar dat raakte Vanessa's koude kleren niet.

Jeremy kreeg te zien hoe Vanessa opbiechtte dat ze ooit aan hun relatie heeft getwijfeld. Maar was evenmin onder de indruk.

Tijd om iets zwaarder geschut boven te halen.

Danielle zag hoe Mezdi haar gedrag afkeurde nadat ze zo intiem met kleurplaat Fabrizio had gedanst. Op een ander beeld zag ze dan weer hoe hij speels rond verleidsters Laetitia en Zwanetta hing bij het zwembad.

En Mezdi... Die begreep in de verste verte niet waarom Daniëlle op zijn beelden zo aan het huilen was.

Maar het lachen verging hem al snel:

Al werden z'n beelden al snel in perspectief gezet toen Kevin zijn deel te zien kreeg. Maar eerst Megan!

Zij kreeg een emotionele Kevin te zien die zei dat hij haar miste.

Hoe bedoel je, Megan?

Hoe merk je dat dan, precies?

Ja maar...

... Ben je niet gewoon boos omdat je beseft dat je eigenhandig je relatie hebt getorpedeerd?

En dan was het de beurt aan Kevin. Presentator Rick wilde eerst even polsen naar de levensvatbaarheid van hun relatie.

Bij zijn eerste beeld zag hij hoe Megan bittere tranen huilde om wat hij achter haar rug om had gezegd, maar daar bleef het niet bij.

Heel veel 'steun'...

Maar toen kondigde Rick fragment 3 aan:

Kevin wilde er geen woorden meer aan vuilmaken en schakelde zijn woordvoerder in:

De vrijgezelle dames wilden een feestje bouwen maar zagen van zodra de mannen de hof opkwamen de bui al hangen.

Met één welgemikt handgebaar -dat Kevin eerder op de dag al aan het zwembad illustreerde- wisten ze wat er gebeurd was.

Iedereen verwerkte die avond de beelden op zijn manier:

Daniëlle maakte een kleurplaat met Kleurplaat...

Mezdi besloot enkel nog boeken te lezen...

Vanessa en Deborah boomden nog wat door over Cherish...

En Megan zocht volop 'steun' bij Joshua...

Waarop ook plots het mysterie van de 'te kleine condooms' werd opgehelderd.

Aanschouw: de jos van Joshua.

Innige deelneming, Kevin.

Laten we nu ook allen een boek lezen om onze hersenactiviteit terug op peil te krijgen tegen volgende week.

Ciao!