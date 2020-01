Een avondje Gilles De Coster op Canvas TDS

13 januari 2020

00u00 0 TV Twee keer Gilles De Coster (39) vanavond op Canvas. Eerst probeert hij het beroep van procureur beter te begrijpen, na de Britse documentaire 'Hillsborough' - over de ramp in het gelijknamige stadion - is hij dan weer te zien in 'Winteruur' met Wim Helsen.

In 'Procureurs' wordt Gilles vanavond meegenomen naar de rechtbank waar de procureurs de verdachten aanklagen. Welk proces is hen voor altijd bijgebleven? Welke turbulente momenten hebben ze er beleefd en wat is de impact van een zwaar proces op de openbaar aanklager zelf?

'Procureurs', 21.20 uur op Canvas

'Winteruur', 00.10 uur op Canvas