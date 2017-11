Eekhoornsyndroom of niet, Xavier Taveirne maakt meteen een en ander duidelijk De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 26 Mark Coenegracht

22u56 67 VIER . TV In de kortste aflevering van dit seizoen – exact 60 minuten en 50 seconden - valt nieuwkomer Xavier Taveirne met de deur in huis. De 'Zevende Dag'-presentator haalt een eindscore van 518 seconden, de elfde beste ooit. De concurrentie was kansloos.

Rustig, beslist en zelfverzekerd spelen, dat is de tactiek van Xavier Taveirne. En hoewel het in 'De Slimste Mens' met een vingerknip afgelopen kan zijn, laat de 'Zevende Dag'-presentator er in zijn eerste aflevering geen twijfel over bestaan: hij is erop gebrand het spelletje te winnen. Xavier had geen seconde last van de bizarre 'aandoening' waar hij naar eigen zeggen aan lijdt. 'Mensen denken dat je kan winnen omdat je journalist bent', aldus Xavier. 'Maar ik heb een klein concentratieprobleem, ook wel het eekhoornsyndroom genoemd.'

We zouden haast vergeten dat Barbara Sarafian en Kristof Calvo ook nog meespeelden. Verdienstelijk, maar niet meer dan dat. Vooral Calvo leek uitgeblust en was in de finale absoluut geen partij voor Sarafian.

De leukste quotes

Xavier: "Mijn mama heeft een bus ingelegd. Ze heeft vanmiddag broodjes staan smeren, heeft voor de drank gezorgd op de bus." Waarop Jonas: "Het is er aan te horen."

Erik: (over Xavier) "Taveirne is een naam, maar je ouders hadden een taverne…"

Erik: (tegen Calvo) "Het gaat goed, hé. Het is al heel lang geleden dat een politicus hier zo lang heeft gezeten…"

Jeroom: (blikt terug op de hilarische aflevering met zijn vrouw Elodie Ouedraogo) "We hebben met wat modder naar elkaar zitten gooien, mij wat belachelijk gemaakt. We hebben nu wat afspraken moeten maken. We hebben drie dingen afgesproken. Dat we niet meer lachen met ons kind Remus, ons privéleven tout court en het urineverlies van Elodie. Ze zoekt ook effectief een andere man. We zijn volop aan het zoeken."

Jonas: "Sinds het me too-gegeven zijn ons richtlijnen opgelegd. We mogen niet meer lachen met politici, ook niet meer met vrouwen of mensen met een bizarre familienaam. Het aantal onderwerpen waarover we wel mogen spreken is heel beperkt." Waarop Jeroom: "Zeg, Erik, hoe is het eigenlijk met uw tanden?"

Jonas: "Ik ben een groene jongen. We zijn overgeschakeld op een milieuvriendelijkere brandstof. We stoken nu op steenkool. Daarvoor op ivoor."

Xavier: (onthult) "Ik volg op maandag een cursus patisserie. Pateekes maken, zanddeeg. Ik vind dat heel tof."

Jonas: (over koken bij Xavier) "Ik heb al een naam voor uw kookboek: 'Het pateeke van Xavierke'."

Jonas: (tapt een mop) "Welke filosoof hebben de aandelen van Lernout en Hauspie overgehouden aan hun investering? Nietsche."

Jeroom: "Ik zou Jonas hier de hele avond kunnen vernederen, maar ik zie dat zijn styliste mij al is voor geweest." Waarop Jonas: "Ik ken de stylist van Jonas persoonlijk zeer goed. Hij heeft thuis het behang gekozen ondanks zijn visuele beperking."

Barbara Sarafian: (tegen Erik) "Gij stelt allemaal vragen waarop ik neen moet zeggen."

Jonas: (over een vergissing) "Ik heb ooit eens een sms gestuurd naar Elio met: "Ik wil u vanavond helemaal aflikken" en naar Elo (Elodie) met: "Ik wil met u de toekomst van het socialisme bestuderen." Toen ik door had dat het fout was schaamde ik me dood, want beide sms'en waren voor Elio."

Xavier: "Ik heb twee katten. Die heten Stoel en Appie." Waarop Jonas: "Da’s grappig. Wij hebben thuis een stoel die heet Xavier Taveirne."

Jeroom: "Ik heb nog een leuk wistje-datje. De kunstenaar van Beyoncé heeft onlangs een beeld gemaakt van Jonas genaamd Jonas Gruyèrenaart. En nadien nog een beeld van Erik Van Looy genaamd La Vache Qui Rit."

Jonas slaat tot vier keer toe met een running gag over een jongen die zwavelzuur uitkiepert over mensen die hij toevallig kent. Hij is al grappiger geweest.

Jonas: (over crocs) Ik ben geen croc-man. Indien er Franstaligen kijken: je ne suis pas un croc-monsieur.

Jonas: (over angst) "Ik heb diagnoseangst. Een fobie. Ik heb me daarop laten testen. Ze hebben de resultaten opgestuurd, maar ik heb nog niet durven kijken."

Xavier: (na de uitleg van Calvo over internetshoppen) "Het is precies of gij van de CD&V zijt."

Hilarische momenten

Jonas over Xavier Taveirne: "Ik schat zijn kansen heel hoog in. Hij heeft een verleden als radiojournalist en weet daardoor per definitie veel over de actualiteit. En sinds hij 'De Zevende Dag' presenteert, weet hij ook hoe het voelt om in een programma te zitten dat veel te lang duurt, waarin oudere mensen een belangrijke rol in spelen en waarin weinig gelachen wordt."

Jeroom maakt duidelijk dat blinden zich geen zorgen moeten maken over flauwe moppen over blinden. Ondertussen laten ze een (flauwe) mop (over blinden) zien.

Jeroom: (over familienamen) "We hebben het opgezocht. Er bestaat een dorpje dat Looy heet. Dat is een klein, klein dorpje net buiten Hollywood waarvan de bewoners - hoe hard ze ook proberen - nooit in Hollywood geraken. Op Wikipedia staat dat de populairste naam Erik is en de minst populaire Oscar."

Jonas: (laat zich gaan) "Als je online winkelt proberen ze u altijd veel meer aan te smeren dan ge nodig hebt. Bijvoorbeeld: ik wilde eens online een winkelmandje kopen. Ik druk op kopen en wil betalen en zie dat ze in mijn winkelmandje een tweede winkelmandje hadden gedaan. Ik duw dus op verwijderen artikel. Ik duw op betalen maar ze zeiden: "U hebt geen artikel in uw winkelmandje." Ze dwingen u eigenlijk om twéé winkelmandjes te kopen."

Kantelmomenten

Xavier Taveirne loopt meteen van bij de start uit. Hij scoort 40 seconden in 3-6-9 en is ook bij Open deur de beste speler.

De Puzzel-ronde brengt nauwelijks enig onderscheid, maar in de Fotoronde weet Taveirne handig gebruik te maken van de kleine fouten van zijn tegenstanders.

De Filmpjesronde begint veelbelovend dankzij een perfecte en snelle score van Calvo, maar dan slaat Taveirne genadeloos toe door 120 seconden te kapen bij het filmpje van Barbara Sarafian over de sluiting van Renault. Bij zijn eigen filmpje blijft hij kalm en vastberaden en scoort viert goede antwoorden. Hij wint met een topscore.

In de finale tussen Barbara en Kristof, lijkt de politicus niet mee te willen spelen. Op zes vragen scoort hij een miserabele drie goede antwoorden. Barbara haalt liefst zestien goede antwoorden. Exit Calvo.

De eindscore (vóór het finalespel)

Xavier Taveirne 518 sec.

Kristof Calvo 347 sec.

Barbara Sarafian 253 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

4. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

5. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

6. Linde Merckpoel 4 deelnames 3 overwinningen

7. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

8. Dina Tersago 4 deelnames

Nieuwkomer

Ex-zeilster Evi Van Acker