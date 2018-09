EEEEK! Nieuwe horrorserie op Netflix scoort meteen 100% op 'Rotten Tomatoes' EDA

29 september 2018

09u58

Bron: Netflix, ANP Kippa 0 TV 'The Haunting of Hill House', onthoud de titel goed want je zal 'm (niét) willen zien wanneer je op 12 oktober je Netflix-account opent. De nieuwe horrorreeks is nog niet online of kreeg al een gemiddelde score van 9,5/10 op recensiewebsite 'Rotten Tomatoes'. Dat belooft weinig goeds voor je tikker.

De serie is gebaseerd op het gelijknamige horrorboek van Shirley Jackson uit 1959. Het verhaal gaat over een groep broers en zussen die als kinderen opgroeiden in een huis dat later het meest beroemde spookhuis van het land werd.

Meer dan tien afleveringen zullen de gruwelijke gebeurtenissen onthullen die plaatsvonden in het huis van de familie Crane, en misschien nog angstaanjagender, de impact die het op hen had als volwassenen. Met verwijzingen naar 'Hereditary' en 'It' lijkt de reeks alvast alle ingrediënten van grote gruwel te bezitten.

'Netflix & Chills'

De show, gemaakt door 'Gerald's Game'-regisseur Mike Flanagan, wordt al volop 'Netflix's eerste grote horrorserie' genoemd, wat een gewaagde claim is. "Dit is één van de beste shows van het jaar", schrijft GQ. "En één van de meest huiveringwekkende aller tijden." Anticiperend op de hoeveelheid kippenvel in de Halloween-maand werd 'Netflix & Chill' dan ook omgedoopt tot 'Netflix & Chills'.

Dat het op dit moment op recensiewebsite 'Rotten Tomatoes' een 100% score krijgt -met als gemiddeld cijfer een 9,5- doet ons zo mogelijk nog meer gruwelen.

Vanaf 12 oktober

Zij die nu al een gat in de lucht springen, moeten wel nog even hun geduld kwellen tot 12 oktober. Bij wijze van zoethoudertje heeft Netflix wel een trailer gereleased die er niet om liegt.

Eerder deze week werd ook bekend gemaakt dat Netflix 'The Shining', de jaren '80 klassieker van Stephen King, aan z'n assortiment zal toevoegen. En dan, tegen het einde van oktober, geeft Netflix de grote wapens prijs onder de vorm van een hele reeks originelen. Iedereen die opgroeide met de 90's-hitserie 'Sabrina The Teenage Witch' zal z'n heil vinden in de nieuwe 'Riverdale'-serie 'The Chilling Adventures of Sabrina'. Naar verwachting zal ook het langverwachte tweede seizoen van 'Castlevania' op hetzelfde moment uitkomen.

Nederlands tintje

Een extra reden om 'The Haunting of Hill House' te bekijken is trouwens 'Game of Thrones'-acteur Michiel Huisman. Die gaat in de serie Steven Crane spelen, schrijver van boeken over bovennatuurlijke zaken, waaronder zijn memoires over de tijd die zijn familie in het beruchte huis doorbracht.