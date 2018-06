Edgar Ramirez speelt de vermoorde Gianni Versace in nieuwe reeks op Q2: "Ik voelde zijn energie" DBJ

10 juni 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Op 15 juli 1997 werd het Italiaanse mode-icoon Gianni Versace voor zijn huis in Miami vermoord door de homofobe seriemoordenaar Andrew Cunanan . Een schokgolf ging door de mode- én gaywereld, die toen nog veel meer in nevels gehuld ging dan nu. Twintig jaar na de feiten besloot topproducer Ryan Murphy het verhaal te vertellen in ' The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', een reeks die vanaf vanavond te zien is op Q2.

In de bijrollen schitteren een flamboyante Penelope Cruz als Gianni's zus Donatella en een verbazingwekkende Ricky Martin als Antonio, het vriendje van de mode-ontwerper. De psychopathische seriemoordenaar Andrew Cunanan wordt gespeeld door voormalig Harry Potter-ster Darren Kriss, die één van zijn allerbeste rollen neerzet. Maar de hoofdrol gaat naar de Venezolaan Edgar Ramirez. De 41-jarige Hollywood-grootheid in spe, speelde voordien al de liefdespartner van Jennifer Lawrence in 'Joy', joeg Emily Blunt de stuipen op het lijf in 'The Girl on the Train' en won prijzen in Cannes, maar deze rol is zijn grootste. In dit exclusieve gesprek heeft hij het over de geest van de Gianni Versace, het latino-onderonsje op de set en hoe hij even strandde in Brussel-Noord.

Durf jij na je rol van een van 's werelds grootste mode-ontwerpsters nog weleens buitenkomen in een joggingbroek?

(lacht) Ja hoor. Maar het is wel zo dat ik meer door mode ben aangetrokken sinds ik de rol speelde. Al zit liefde voor kleding ook in de familie. Mijn grootmoeder was kleermaakster en naaide mijn kleding tot ik een jaar of 16-17 was. Mijn vader is diplomaat en legerofficier en ook daar zijn uniformen erg belangrijk. Ik heb dus wel van thuis uit meegekregen.

Heb je zelf weleens iets gedragen van Versace?

Zijn kleding werd populair toen ik een puber werd. Dat was begin jaren 90, maar dragen deed ik het toen niet. Ik vond het wel fascinerend, hij bracht een ideale mix tussen stijlvol en sexy.

De gelijkenissen tussen Gianni Versace en jij zijn bijna beangstigend.

Dat krijg ik vaak te horen. Mijn vader lijkt zelfs bijna een exacte kopie alleen is hij net iets kaler en meer gebruind. Gianni was een kleine, geblokte man en om helemaal op hem te lijken heb ik bokslessen genomen. Door te boksen ontwikkelen je spieren zich op de meest natuurlijke manier en kon ik zijn postuur benaderen. Ik moest ook wel wat bijkomen om een klein buikje te krijgen, dat deed ik vooral door pasteitjes te eten. Dat was het leuke gedeelte, want ik heb nog altijd moeilijkheden om de kilo's er terug af te krijgen (lacht).

In de reeks speelt Penelope Cruz Gianni's zus Donatella en wordt de vriend van Versace gespeeld door Ricky Martin. Een leuk Latijns onderonsje, lijkt me?

Absouut, Ricky Martin is een van mijn beste vrienden, ik ken hem al een hele tijd. En ook met Penelope klikte het goed. Ik denk dat die Latijnse sfeer een beetje doorschemert in de reeks, bovendien hebben Latino's en Italianen een gelijkaardig temperament. We kunnen onze emoties makkelijk uiten en de mediterraanse sfeer valt daarin wel te vergelijken met Latijns-Amerikaanse manier van leven.

Jij kan die twee culturen wel vergelijken want je hebt ook in Europa gewoond. Klopt dat?

Dat klopt ja, in Oostenrijk. Mijn vader is een diplomaat dus ik ben een beetje overal ter wereld opgegroeid, waaronder in Oostenrijk.

Ooit in België geweest in die periode?

Heel eventjes, ja. Al kan ik niet zeggen dat het een volwaardig bezoek was. Ik zat op de trein van Parijs naar Den Haag, waar ik als stagiair politieke journalistiek het internationaal gerechtshof ging bezoeken. Op die treinreis moest ik overstappen in Brussel om op mijn trein naar Den Haag te wachten. Dus officieel ben ik er wel geweest, ja (lacht). Maar ik zou er eens werk van moeten maken, Brussel lijkt me een prachtige stad.

De reeks werd opgenomen in het huis waar Gianni Versace op 15 juli 1997 werd vermoord. Je vertelde eerder dat je zijn aanwezigheid voelde. Wat bedoel je daar precies mee?

Er hing een bijzondere energie in dat huis. Ricky, Ryan (Murphy, producent, nvdr.), Penelope en ik hadden het er nog over dat die creativiteit nooit helemaal weg gaat. We hebben het huis omgebouwd tot filmstudio en ik kan me voorstellen dat Gianni tevreden zou zijn over die evolutie. Het huis werd opnieuw wat het ooit was: een baken van creativiteit.

Andrew Cunanan, de man die Gianni Versace vermoordde, had voordien al vier moorden op zijn geweten. Telkens op homoseksuele mannen. De reeks snijdt op die manier ook het thema van homofobie aan.

Dat thema is nog steeds actueel. De eerste reeks van 'American Crime Story' ging over O.J. Simpson en daar werd het rassenthema aan de kaak gesteld, dit keer gaat het over homofobie. We denken weleens dat het er in de jaren '90 op dezelfde manier aan toe ging dan nu, maar dat is niet waar. Homo's werden nog veel vaker genegeerd. Het feit dat Cunanan pas relevant werd nadat hij Versace vermoordde en niet nadat hij vier andere homoseksuele mannen vermoordde, zegt veel. Dat is volgens mij de kracht van de reeks. Ryan Murphy weet perfect een dramatisch aangrijpend verhaal te combineren met sociaal en cultureel relevante thema's.

