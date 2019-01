Eddy Planckaert koerst in ‘Groeten Uit’ tegen zijn zonen. Wie haalt als eerste de meet? TK

17 januari 2019

In ‘Groeten Uit’ kroop ex-wielrenner Eddy Planckaert nog eens op een koersfiets. Hij nam het daarbij in een sprintje op tegen zijn zonen Francesco en Junior. Wie vliegt als eerste over de eindmeet?

De familie Planckaert hield verder ook nog een retro carpool karaoke, met toppers uit de jaren 70: