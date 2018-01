Eén zendt twee keer hetzelfde weerbericht uit: "Een vervelende vergissing" DBJ

19u36 296 VRT Frank Deboosere TV Verbazing alom na het journaal van 18u op één vanavond. Frank Deboosere kondigde namelijk opnieuw een storm met code oranje aan voor vannacht. Niet alleen de storm bleek hetzelfde, het hele weerbericht was identiek aan dat van gisteravond. "Een vervelende vergissing" reageert een woordvoerder van de VRT.

Enkele aandachtige kijkers was het niet ontgaan. Het weerbericht na het 18u journaal op één was identiek aan dat van gisteren. "Dit meen je niet. Op @een zenden ze het #vrtweer van gisterenavond uit. 1 #storm was blijkbaar nog niet erg genoeg" zegt kijker Ward Bruggeman op Twitter.

Dit meen je niet. Op @een zenden ze het #vrtweer van gisterenavond uit. 1 #storm was blijkbaar nog niet erg genoeg ... @frankdeboosere Ward Bruggeman(@ Ward_Weerman) link

"Het is een vervelende vergissing", reageert VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "Elk programma dat wordt uitgezonden krijgt bij ons een specifiek nummer waar de beelden aan gekoppeld worden. Dat gebeurt kort voor de uitzending. Door een vergissing werd dit keer het beeldmateriaal van gisteren aan het programmanummer gekoppeld en leek het dus alsof Frank Deboosere exact dezelfde storm van gisteren aankondigde. Een vervelende vergissing die ondertussen al opgelost is."