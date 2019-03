Durft de 85-jarige moeder van Bart Kaëll uit vliegtuig springen? TDS

Bart Kaëll reist met zijn 85-jarige mama Madeleine naar het zonnige Spanje. Het belooft geen gewoon snoepreisje te worden, maar een stevige trip boordevol actie en kicks. Bart heeft immers een heel aantal grensverleggende activiteiten bedacht voor zijn moeder. Van snorkelen en clubben in Ibiza tot jetskiën, parasailing en zelfs skydiven in Rosas. “Uit een vliegtuig springen heb ik al mijn hele leven eens willen doen.” En dus wordt in Empuriabrava alles in gereedheid gebracht voor de ultieme sprong van Bart en de 85-jarige Madeleine…