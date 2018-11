Duracellkonijn wordt moeiteloos opgepeuzeld: dit was ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ MC

Komen, zien en weer opstappen. Dat is de samenvatting van de deelname van stand up-comedian Soe Nsuki. Aan zelfzekerheid, positieve ingesteldheid, optimisme en meer van dit soort peptalkwoordjes geen gebrek bij de start van het bij het grote publiek compleet onbekende stresskonijntje. Een uur later was ze met huid en haar verslonden door het prima 'Slimste Mens'-duo Wouter en Rani. Die laatste heeft nu al haar finalezitje beet.

Ja, ze dacht dat ze zomaar de Slimste Mens zou kunnen worden. Iemand moet het toch worden, vond ze. Maar dan moet je niet alleen lef hebben als jonge kandidate, maar ook inhoud en ‘quizbrains’. Dat was er dan weer net niet genoeg aanwezig. Wie in de finale geen enkel VRT-Journaalanker kan bedenken, godbetert zelfs de naam Martine Tanghe niet laat vallen, en al evenmin weet wie Nafi Thiam is of wat die doet, kan nooit meer dan één aflevering overleven. Dat is dus precies wat met Soe dan ook gebeurde. Stralende lach, veel energie, een nog heviger Fellaini-kapsel dan dat van Hakim Chatar, veel sympathie gewonnen en wat reclame mogen maken voor haar eerste theatershow, maar daar bleef het dan ook bij.

Geef ons dan maar Wouter Vandenhaute. Na drie deelnames nog steeds wat onwennig in die iets te grote ‘Slimste Mens’-zetel en nog steeds op zoek naar wat hij met zijn handen moet doen. Ook gezien dat hij met gestrekte vingers tegen elkaar steevast een vierkantje vormt? Nu nog wat oefenen en het is een hartje. Dat hij dan de hele tijd richting zijn echtgenote Catherine kan sturen. Maar Wouter Vandenhaute deed precies wat elke topsporter doet. Scoren op belangrijke momenten. De ex-Woestijnvisbaas hinkte wat achter de feiten aan, maar bewees, voor zover nog nodig, dat in ‘De Slimste Mens’ vaak alles wordt beslist in de filmpjesronde. Hij boog met twee vragen een achterstand van ruime 220 seconden om in een voorsprong van vijftig seconden. Eerst scoorde hij feilloos bij zijn eigen filmpje over de begrafenis van Aretha Franklin om dan nog eens 120 seconden af te pakken van een falende Soe. Omdat Rani, die eerder in de quiz de slappe lach kreeg terwijl ze vertelde hoe een dier zijn ‘gevoeg’ deed, niks zinnigs wist over Star Wars, was het spel meteen gespeeld.

Het juryduo Karen en James deed zijn uiterste best, waarbij we vooral toch voor die laatste meer en meer sympathie krijgen. Hard werkend, spontaan en vaak toch ook geestig. Zijn publieke bekentenis dat hij twee plastische ingrepen achter de rug heeft om een mooiere façade te krijgen en dat zijn moeder hem zo lelijk vond dat ze hem altijd omdraaide als er bezoek kwam, was aandoenlijk. Zijn frustratie omdat hij geen losse oorlellen heeft wat post-puberaal.

En dan was er nog Erik Van Looy. Fijne een-tweetjes met zijn vorige baas en duidelijk nooit echt een krak in wiskunde geweest. Als we Erik mogen geloven is 17 procent goed voor één op vijf. Dan vergeet hij liefst 15 procent. Eén op zes, met een overschotje van 2 procent, zou veel correcter zijn geweest. “Juist is juist, hé”, zou de quizmaster zelf zeggen…

Deze jeugdherinnering over Karen Damen blijft Soe Nsuki bij:

De leukste quotes

Soe: “Ja, ik denk dat ik ‘Slimste Mens’ kan worden.Het kan toch?! Er wordt toch altijd iemand ‘Slimste Mens’.”

Soe: “Ik denk dat oudere mensen meer weten gewoon omdat ze al langer leven.” Waarop Wouter: “Ik vrees dat we aan snelheid en energie zelfs met ons twee samen niet tegen haar op kunnen.” En Erik: “Ja, het zijn twee diesels tegen één naft.”

Karen: “Wat ik denk van Nsuki? Niks dan goede ervaringen. Ik heb altijd al met een Suzuki gereden.”

James: “Ik heb de oorlellen van Georges van ‘Wittekerke’.”

Dit zou James aan zichzelf willen veranderen:

Kantelmomenten

Nadat de drie kandidaten netjes elk 10 seconden op hun rekening hebben gezet bij ‘3-6-9’, is het Rani die gebruik maakt van de vrije seconden in ‘Open deur’. Ze is ook de snelste puzzelaar en loopt verder uit.

Soe krijgt een eerste tik tijdens de fotoronde. Ze herkent maar vijf vrouwen van BV’s. Gelukkig voor haar struikelt Wouter helemaal over ‘vieze dingen’ en vlamt Rani weg met 9 op 10 juiste namen van Belgische premiers. De overwinning lijkt haar niet meer te kunnen ontglippen.

In de filmpjesronde pleegt Wouter een coup. Hij haalt snel een perfecte 150 seconden score en voegt daar nog eens 120 seconden aan toe omdat Soe nauwelijks wat weet over de moord op Martin Luther King. Spel gespeeld, want Rani weet ook niets over ‘Star Wars’. De seconden die Soe nog binnenhaalt verkleinen enkel maar haar achterstand.

In de finale opent Soe sterk met negen goede antwoorden op twee vragen. Maar dan is het ook helemaal uit. Waar studenten op Erasmus gaan? Geen idee! Wie Nafi Thiam is? Geen idee! Wie de VRT-journaalankers zijn? Geen idee! En dus speelt Rani fluitend uit, ondanks een slippertje bij de 1,2,3,4,5,6,8 of 9-kamp, waar ze volledig fout gokt.

James: “En nu doen we alsof Karen uit Dancing with the Stars ligt”:

De eindscore (voor het finalespel)

1. Wouter Vandenhaute 377 sec.

2. Rani De Coninck 337 sec.

3. Soe Nsuki 203 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Saartje Vandendriessche 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Rani De Coninck 3 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen

5. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Viktor Verhulst 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Saïd Boumazoughe 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

9. Hakim Shatar 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

De Nederlandse schrijver en voetbalanalist Hugo Borst