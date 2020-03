Duitse ‘Big Brother’-kandidaten hebben geen benul van corona-pandemie: “Voorlopig geen reden toe” TK

15 maart 2020

18u13

Bron: Süddeutsche Zeitung 21 TV Heel Europa strijdt momenteel hard om het coronavirus in te dijken. Ook in Duitsland stijgt het aantal besmettingen erg snel: op dit moment zijn meer dan 4,500 gevallen van corona bekend, en er overleden al 9 mensen aan de ziekte. Toch is er één groepje mensen dat geen benul heeft van de omvang van de pandemie. De makers van de plaatselijke ‘Big Brother’ laten hun kandidaten in het ongewisse.

Een deel van de kandidaten stapte al op 6 februari in het ‘Big Brother’-huis, toen er in Duitsland enkel sprake was van enkele geïsoleerde corona-gevallen. Voor zover die deelnemers weten, is dat nog steeds de situatie. Het productieteam achter het programma, dat uitgezonden wordt op zender Sat 1., houden de groep met opzet ‘dom’. Het gaat zelfs zover dat nieuwe kandidaten die het huis betreden moeten beloven dat ze de anderen niets zullen vertellen over de corona-pandemie. Alle nieuwe bewoners zouden wel getest zijn op corona.

De productie nam, buiten medeweten van de bewoners om, ook maatregelen om een mogelijke besmetting te voorkomen. Zo zouden er verschillende ‘speciale hygiënevoorschriften’ gevolgd moeten worden door de hele crew. Ondanks de harde realiteit buiten het ‘Big Brother’-huis zijn ze echter niet van plan om de kandidaten te vertellen hoe het er in de buitenwereld aan toegaat. Het is immers tegen de regels van het programma om informatie van buitenaf door te geven. “Dat doen we enkel als daar een reden toe is, zoals een besmetting bij de familie of vrienden van een van de bewoners. Als het nodig is, zullen we hen dat natuurlijk vertellen. We overleggen hierbij met de familie.” De bewoners zijn overigens niet geheel onwetend, aldus de makers. “Afhankelijk van hoe ze zichzelf vooraf hebt geïnformeerd, weten ze theoretisch gezien van het uitbreken van het virus in Wuhan en de eerste infecties buiten China.” Het ‘Big Brother’-huis bevindt zich dit jaar in Keulen, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er zijn daar erg veel besmettingen op dit moment.

Lees verder onder de foto.

Lege studio

Of de makers de omvang van het coronavirus nog lang geheim zullen kunnen houden, valt echter te betwijfelen. Op 16 maart staat een live uitzending van het programma gepland, waarbij de bewoners normaal gezien verschijnen voor een studiopubliek. Die studio zal morgen echter leeg zijn door de coronavoorschriften. Wat de productie hen als verklaring zal geven, is nog niet duidelijk.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Duitse ‘Big Brother’ in het nieuws komt omdat er belangrijke gebeurtenissen verzwegen worden voor de deelnemers. Vorig jaar nam actrice Janine Pink deel, en tijdens haar verblijf in het huis overleed haar collega Ingo Kantorek na een ongeval. Pink kreeg dat echter pas te horen nadat ze het huis verliet, tot grote ontzetting van de kijkers. Pink zelf liet achteraf echter weten dat ze het liever niet in het huis had gehoord, en dat ze blij was dat ze het nieuws niet moest verwerken tijdens de opnames.