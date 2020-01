Duiding op kindermaat: ‘Karrewiet’-anker Mariam trekt naar Londen voor brexit-reportages MVO

29 januari 2020

16u00 0 TV Het is bijna zover: de brexit. Op vrijdag 31 januari stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Maar wat zijn de gevolgen voor de Britten en voor ons? Het kluwen van de brexit is voor volwassenen vaak moeilijk te begrijpen, laat staan voor kinderen. Maar ook zij hebben veel vragen over dit brandend actuele thema. Daarom brengt het jeugdjournaal ‘Karrewiet’ op donderdag 30 en vrijdag 31 januari twee reportages met ‘Karrewiet’-anker Mariam El Mandoudi vanuit het Verenigd Koninkrijk, voor duiding helemaal op kindermaat.

Op vrijdag geeft Mariam vanuit Londen ook een laatste stand van zaken over de brexit. Jelle spreekt live met haar vanuit de ‘Karrewiet’-studio. Op de website ketnet.be wordt alles over de brexit verzameld, zodat leerkrachten er gemakkelijk mee aan de slag kunnen.

Mariam reisde vanochtend naar het Verenigd Koninkrijk om er de brexit te volgen. Ze praat met gezinnen en kinderen die er wonen, over wat de brexit voor hen betekent. Hoe beleven de kinderen het daar? Weten ze wat er precies staat te gebeuren? En vinden ze het belangrijk? ‘Karrewiet’ brengt zo twee brexit-reportages:

Donderdag 30 januari: brexit in de Britse huiskamers

De brexit heeft de afgelopen jaren voor veel discussies gezorgd. Niet enkel in het Britse parlement, maar ook in de Britse huiskamers. ‘Karrewiet’ gaat op bezoek bij Sepp (9), Max (12) en Sam (14). Hun moeder Kat is een Vlaamse, vader Neil is Brits. Neils ouders wonen in Wales en zijn grote voorstanders van de brexit, terwijl het gezin tegen is. De uitstap uit de Europese Unie is een heel gevoelig thema binnen de familie, zo mag er absoluut niet over “het B-woord” gepraat worden met de grootouders.

Vrijdag 31 januari: brexit in de klas

Op brexit-dag is ‘Karrewiet’ welkom in Year 6 (tien- en elfjarigen) van de ‘Sheen Mount Primary School’. Een aantal leerlingen in de klas hebben ouders uit verschillende EU-landen - zo zit er een Nederlands meisje in de klas. Hoe beleven de kinderen deze belangrijke, historische dag? Hadden ze gedacht dat het er nog ooit van zou komen?

‘Karrewiet’, donderdag 30 en vrijdag 31 januari om 17.50 uur op Ketnet.