Duidelijkheid in 'Familie', Guido is dan toch dood DBJ

20u35 4 Medialaan 'Familie' TV Het was de vraag die vrijdag bij elke 'Familie'-fan op de lippen brandde: leeft Guido Van den Bossche of niet? Na vanavond is er duidelijkheid, want Guido is wel degelijk dood. Al blijven er wel een heleboel andere vragen.

Maar liefst 995.000 kijkers lieten zich meeslepen door de spannende midseizoensfinale van afgelopen vrijdag, waarin Karel Deruwe na 18 jaar zijn comeback maakte. Was die terugkeer eenmalig of niet? Leeft Guido of niet? En wat is er destijds met hem gebeurd? De midseizoensfinale riep heel wat vragen op. Vragen die vanavond al enkele antwoorden kregen.

In de aflevering van vanavond werd namelijk duidelijk dat Guido wel degelijk dood is. Het kwam tot een spannende confrontatie tussen begrafenisondernemer De Gendt (Dirk Vermiert) en Peter (Gunther Levi) en Amélie (Erika Van Tielen). Daarbij bekent De Gendt dat Véronique (Sandrine André) en haar ex Herwig Verleyen (Geert Willems) hem destijds een grote som geld hebben geboden om het lijk van Guido Van den Bossche te cremeren i.p.v. te begraven. Achter de rug van de familie om. De begrafenis moest dus doorgaan… alsof Guido in de kist lag.

Met de verklaring van De Gendt hebben de Familie-kijkers alvast een antwoord op de vraag of Guido Van den Bossche leeft of niet. Enkele vragen blijven wel. Wat heeft Véronique bijvoorbeeld op haar kerfstok? Waarom kocht zij De Gendt om en wilde ze haar vader laten cremeren? Waarom moest zijn lichaam verdwijnen? Het zal de komende dagen duidelijk worden.