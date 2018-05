Dubbelgespierde Alex na 'Temptation Island' nu ook in 'Ex on the Beach' te zien: "Een vrouw moet temperament hebben" IDR

27 mei 2018

06u00

Bron: TV-Familie 0 TV Alex Maas (27) liet zich vorig jaar in ‘Temptation Island’ opmerken door z’n versiertrucs los te laten op Rosanna, de vriendin van de eveneens zeer breedgeschouderde Niels. Nu doet hij mee een 'Ex on the Beach: Double Dutch 3'.

Ook na 'Temptation Island' wist Alex zich in de kijker te werken. Niet als versierder, maar als agressieveling. Zo viel de Nederlander in de Hasseltse discotheek Versuz een vrouw aan. Zij liet haar klacht vallen, maar het bezorgde Alex wel een negatief imago. Al is die turbulente periode nu voorbij. 

Drank en drama

Of toch niet? Alex is nu te zien op MTV, in het derde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. En dat programma gaat, naar goede gewoonte, gepaard met heel wat drank en drama...

Alex, waarom wilde jij in godsnaam opnieuw meedoen aan zo’n pikant realityprogramma?

