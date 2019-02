Dubbele aflevering ‘Studio Tarara’ opent met 561.365 kijkers MC

13 februari 2019

10u19

TV Competitieve dinsdagavond, mét Europees voetbal en de start van het veelbesproken 'Studio Tarara' op VTM en 'Rond de Noordzee' op Eén. De dubbele aflevering van 'Studio Tarara' was goed voor gemiddeld 561.365 kijkers en een piek van 751.044 fans. 'Rond de Noordzee', van en met Arnout Hauben, scoorde 847.797 kijkers. De Champions League-strijd tussen Manchester United en PSG haalde op VIER 377.824 voetbalfans.

VTM kende een prima avond en zag ook ‘Familie’ doorscoren tot 770.438 kijkers. ‘Thuis’ ging op Eén met 1.089.115 kijkers alweer vlot over het miljoen volgers. ‘Urbanus Zelf’ was later op de avond goed voor 636.121 kijkers.

Tegenvallend cijfer tenslotte voor de pré-start van ‘Temptation Island’. De ‘Take Off’ was op VIJF goed voor een povere 149.319 ‘guilty pleasure’-getrouwen.