DrumSpirit verrast in 'Belgium's Got Talent': zo hoorde je Ed Sheeran nog nooit

16 maart 2018

17u58

Bron: VTM 0

Van bikini carwash tot dansende mannen op hakken: juryleden Dan Karaty, An Lemmens, Stan Van Samang en Niels Destadsbader krijgen vanavond in de vierde auditieaflevering van 'Belgium’s Got Talent' de gekste acts voorgeschoteld. De percussiegroep DrumSpirit (15-19) uit Dadizele verrast dan weer met een muzikale auditie. De hechte vriendengroep heeft een unieke act opgebouwd rond het nummer 'Shape Of You' van Ed Sheeran. Slaan ze daarmee raak?

'Belgium’s Got Talent' vanavond om 20u40 bij VTM