Drugs en groepsorgasmes: Gwyneth Paltrow verkent vreemde wellnesstechnieken in nieuwe Netflixserie LV

07 januari 2020

08u26 0 TV Dat Gwyneth Paltrow (47) er vreemde gewoontes op nahoudt, is geen groot geheim meer. Net daarom werkte de actrice aan een nieuwe serie voor Netflix waar ze bizarre wellnesstechnieken gaat onderzoeken. De eerste beelden zijn alvast veelbelovend.

In ‘The Goop Lab’ zal Gwyneth Paltrow de gekste technieken uit de wellnesswereld gaan verkennen. Niet heel erg verbazingwekkend, want de actrice is veel bezig met beauty en gezondheid. Zo runt ze de website ‘Goop’, waar de serie ook naar vernoemd is. Daarop deelt ze tips en tricks om een gezond leven te leiden, maar verkoopt ze ook haar favoriete producten.

Paltrow heeft duidelijk nog niet alles ontdekt, want in de trailer van de Netflixserie zien we haar herhaaldelijk met een verbaasd gezicht. Zo staat ze bijvoorbeeld in een workshop 'orgasmes krijgen’ met heel wat mensen. “Wat zijn jullie in godsnaam aan het doen met deze mensen?” zegt ze, duidelijk onder de indruk van de kreunende vrouwen. Of wanneer ze met een lamp haar geslachtsdeel moet verkennen. “Naakt zijn in een kamer met een hoop vrouwen? Ik weet niet of ik dat durf.”

Gwyneth Paltrow welcomes you to The Goop Lab on January 24 pic.twitter.com/ZzeEEbAy9L See What's Next(@ seewhatsnext) link

“Wat we willen doen is het verkennen van ideeën die eng zijn of er vreemd uitzien”, legt Elise Loehnen uit, de CCO van het bedrijf. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn koude therapie, psychedelische drugs, anti-aging, energetische genezing en mediums. “We zijn hier maar één keer en hebben maar één leven, hoe kunnen we dat leven tot het maximum uitmelken?”, vraagt Gwyneth zich af.

Eerder dit jaar kwam de actrice nog onder vuur te liggen. Zo zou de wellnesswebsite gezondheidsproducten aanprijzen waarvan de werking niet wetenschappelijk bewezen is. Toch heeft het bedrijf veel trouwe fans. Zo deelt Paltrow regelmatig tips, bijvoorbeeld kerstcadeautjes. In die lijst stonden heel wat opvallende items, zoals een starterskit voor S&M, maar ook een brandblusser van 225 euro en een machine die een jointje voor je rolt.

‘The Goop Lab’ is vanaf 24 januari te bekijken op Netflix.