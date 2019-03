Dries uit Geel stevent af op ‘Blokken'-record TK

15 maart 2019

07u13

Bron: NB 0 TV “Alles weet hij, alles heeft hij gezien”, verbaasde Ben Crabbé zich gisterenavond toen Dries Van den Bulck (27) zijn negende ‘Blokken’-spel overleefde. Vanavond doet hij dus voor de tiende keer mee en stevent daarmee af op het record van 12 afleveringen.

Gisterenavond won Dries met 760 punten, 560 meer dan zijn tegenstander. Al liep het finalespel minder vlot dan de kijker intussen van hem gewend is. Op de valreep - hij had maar negen seconden over - kon hij het woord ‘tweemaal’ raden.

De twintiger, een biochemist, werkt bij Janssen Pharmaceutica en is afkomstig uit Geel. Als hij vanavond wint, komt hij weer een stapje dichter bij het record van twaalf afleveringen. Als hij dinsdag wint, verbreekt hij het record van huisarts Ewout Leys, die in de twaalfde aflevering sneuvelde. Dat record is intussen bijna een jaar oud.