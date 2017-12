Dries Mertens uit zich als fan van deze finalist van 'Steracteur Sterartiest' CD

15u46 0 DM Dries Mertens TV In aanloop naar de finale van 'Steracteur Sterartiest’ krijgt Sieg De Doncker steun uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Dries Mertens roept in een video op om te stemmen voor de ‘Helden’-acteur.

‘Thuis'-acteur Michiel De Meyer is alvast zeker van een plek in de finale van ’Steracteur Sterartiest', maar voor Sieg De Doncker en Tinne Oltmans is het nog even in spanning afwachten op die vreselijke pijnbank. Slechts één van hen twee zal samen met Michiel in die grote finale staan. Sieg kan alvast rekenen op de steun van Dries Mertens.

De Rode Duivel nam een filmpje op waarin hij oproept om massaal te stemmen voor Sieg zodat hij morgen die finale kan spelen. "Natuurlijk vind ik deze oproep fantastisch", zegt Sieg. "Heel grappig dat Dries de vergelijking maakt met op de bank te zitten in het voetbal. Hij beseft dus zeker hoe pijnlijk het is. (lacht) Dries en ik kennen elkaar al vele jaren. Hij is één van de beste vrienden van mijn broers. Soms ga ik ook bij hem op bezoek in Napoli en met de feestdagen komt Dries bij ons over de vloer om even ‘goeiendag’ te zeggen. Klein geheimpje: als ik in Napoli ben, dan knip ik ook af en toe zijn haar. Zo heb ik trouwens ooit om te lachen de ‘N’ van Napoli in zijn haar geschoren." (lacht)

SDD Sieg Den Doncker en Dries Mertens

SDD Dries Mertens