Dries Mertens, Pommeline en Fabrizio trekken de aandacht op VIJF-dag MVO

03 juni 2018

18u04 3 TV Tijdens de tweede editie van 'Vijf And The City' gisteren viel er weer heel wat te beleven. Fashionista's jong en oud trokken naar het centrum van Leuven om de winkels af te schuimen én hun favoriete idolen te ontmoeten.

Een tattoo laten zetten door Fabrizio uit 'Temptation Island' of samen met Karen Damen in de roze gin vliegen, het kon allemaal. Liefst in je beste outfit, voor wie Jani nog onder ogen wilde komen. Al stonden de vaste kapper en make-up-artiest van 'Shopping Queens' ook paraat om last-minute modeblunders op te lossen.

In de Meet & Greet zone gingen fans op de foto met hun favoriete tv-gezichten. Samen met zijn vriendin Pommeline, zelf een 'Temptation'-veteraan, kon je Fabrizio voor de rest van de dag terugvinden in hun tattoo-stand. Ze zijn het dan wel gewoon om met naald en permanente inkt te werken, vandaag waren er enkel plakexemplaren in de aanbieding, gebaseerd op hun eigen ontwerpen.

Wie toch wat overhit raakte door zo veel schoon volk, kon achteraf afkoelen met een koud glas cava en een frisco. Of natuurlijk terug de winkels in voor een nodige dosis airco, want ook de zon was van de partij.