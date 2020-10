Dries is paardenboer maar durft zelf niet paardrijden: “Komaan, wij wilden ook geen stallen uitmesten, maar we hebben het wél gedaan” MVO

05 oktober 2020

07u09 0 TV Vier vrouwen aan kunnen is één ding, een paard op durven, dat is duidelijk een ander paar mouwen. Zelfs voor een paardenboer zoals Dries in ‘Boer zkt Vrouw’.

Op maandag 5 oktober breekt het angstzweet paardenboer uit wanneer zijn vier lieftallige logees hem vriendelijk verzoeken zelf ook eens op een paard te rijden, nadat hij hen eerst rijles gaf. Blijkt dat de paardenpensionhouder liever met beide voetjes op de grond staat.

“Stallen uitmesten is ook ons ding niet Dries, maar wij hebben het ook gedaan, he. Dit is een beetje flauw”, probeert Eva hem te overtuigen. “Hij had al 100 keer gezegd: ‘ik ga niet op een paard’! Maar als we met vier vrouwen zijn, zal het toch moeten”, lacht de 24-jarige dame uit Knokke-Heist.

