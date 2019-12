Driejarige wint Got Talent España mvdb

20 december 2019

21u07 0 TV De driejarige Hugo Molina is allicht ‘s werelds jongste winnaar van een tv-talentenjacht. De trommelaar eindigde als eerste in ‘Got Talent España’ en mag zich nu 25.000 euro rijker noemen.

Het jongetje in militair galapak begeleidde op zijn trommel een kerstkoor. Zijn vader stond aan zijn zij. De driekoppige jury vond het schitterend en de kijkers van zender Telecinco duidelijk ook. De televoters sms’ten de kleuter naar de eerste plek. Met 35% van de stemmen deed hij afgetekend beter dan de nummer twee (11 procent). In de voorgaande weken begeleidde hij ook al een orkest.

Hugo’s vertoning is niet bepaald spectaculair te noemen en lijkt wel een vreemde eend in de bijt tussen de dans-, acrobatie- en zangacts die doorgaans in het Got Talent-circus te zien zijn. Spanje smolt toch massaal voor het knaapje dat allerminst last van plankenkoorts leek te hebben.



Leuk detail: zijn optreden was maandagnacht pas om 00.35 uur op tv te zien. Hugo lag tegen dan al lang in dromenland. Het bleek een opname, die later werd uitgezonden.

Hugo Molina y su 🥁 ganan #GotTalentGranFinal convirtiéndose en el ganador más joven de la historia del formato en el mundo 😍 pic.twitter.com/7fuVkmx9ut Mediaset España(@ mediasetcom) link