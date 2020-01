Driedelige documentaire reconstrueert verdwijning Britta Cloetens BDB

28 januari 2020

16u01 0 TV Eén toont vanaf woensdag 12 februari de driedelige documentaire ‘De verdwijning van Britta Cloetens’. Daarin reconstrueren gerechtsjournalisten Caroline Van den Berghe en Dirk Leestmans het onderzoek naar de ophefmakende verdwijning van de 25-jarige vrouw.

Britta Cloetens verdween op 23 april 2011 na een bezoek aan de showroom van een garage in Wilrijk. Verdachte Tijl Teeckmans werd in 2015 door het hof van assisen veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag. Het lichaam van Britta bleef echter onvindbaar. De docu hoopt hier voor een doorbraak te zorgen.

De makers van ‘De verdwijning van Britta Cloetens’ kregen exclusieve toegang tot het onderzoeksdossier en de vele videoverhoren van Tijl Teckmans. Ze konden ook de videobeelden bekijken van de gerechtelijke reconstructie met Teckmans. Die unieke informatie wordt aangevuld met reconstructiebeelden en gesprekken met de ouders van Britta, haar beste vriendin en haar oom, maar ook met onderzoekers, advocaten, magistraten, de wetsdokter, kortom met iedereen die bij het onderzoek betrokken was. Zo wordt de hele zaak ontrafeld.

Doorbraak

“Ik had het onderzoek naar de verdwijning van Britta Cloetens voor ‘Het Journaal’ gevolgd in 2011", vertelt VRT-journaliste Caroline Van den Berghe. “Het is één van die dossiers waarvan je meteen aanvoelt dat er iets niet klopt en waar je probeert meer over te weten te komen. Tegelijk leek het een eenvoudige zaak omdat er vrij snel een verdachte was opgepakt. Maar niets was minder waar, want het lichaam van Britta bleef al die tijd onvindbaar. We hopen dat we met dit programma alsnog tot een doorbraak kunnen komen, zodat haar ouders haar eindelijk een laatste rustplaats kunnen geven.”

‘De verdwijning van Britta Cloetens’ is vanaf woensdag 12 februari om 21.30 uur te bekijken op Eén en via VRT NU. Er wordt aanvullend ook een podcast gelanceerd.

Heeft u informatie over de verdwijning van Britta Cloetens, contacteer dan de federale politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail opsporingen@police.belgium.eu.