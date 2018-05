Drie vrouwen naar rechter tegen CBS-talkshowhost Charlie Rose jv

05 mei 2018

06u33

Bron: afp 0 TV Drie werkneemsters van de Amerikaanse zender CBS hebben de voormalige talkshowhost Charlie Rose voor de rechter gedaagd. Rose zou hen seksueel hebben lastiggevallen.

De 76-jarige tv-ster werd in november al ontslagen na getuigenissen van acht vrouwen. Rose gaf een deel van de feiten waarvan hij beschuldigd werd toe, maar voegde eraan toe dat hij dacht dat de betrekkingen gebeurden met wederzijdse toestemming.

Drie jonge vrouwen hebben in New York een klacht ingediend. Die gaat over ongewenste aanrakingen en seksueel getinte commentaren en verzoeken tussen 2015 en 2017. De personeelsdienst van de zender zou destijds aan hun klachten geen gevolg gegeven hebben.