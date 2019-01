Drie succeskoppels geven deelnemers ‘Blind Getrouwd’ goede raad: "Wees jezelf praat met elkaar óók als de camera's draaien” Maandag start het nieuwe seizoen! Redactie

26 januari 2019

07u50 0 TV Maandag is het eindelijk zover: dan maakt een nieuwe lading trouwlustigen zich op voor 'Blind Getrouwd', het VTM-programma waarin tien singles trouwen met een man of vrouw die ze pas voor het altaar voor het eerst zien.

Hoe bereid je jezelf in godsnaam op zoiets voor? Wat moet je doen? En wat vooral niet? Wij vroegen het aan de succeskoppels uit de voorbije seizoenen: Stijn en Nuria, Evelien en Nicolas en Veerle en Nick.

"Luister goed naar elkaar. En drink af en toe een gin-tonic"

Vier van de twaalf koppels die elkaar de afgelopen drie seizoenen het ja-woord gaven in 'Blind Getrouwd', zijn nog steeds samen. Onder hen Stijn en Nuria, die sinds tien maanden de trotse ouders zijn van Victor.

Deelnemen aan 'Blind Getrouwd' is volgens hen te vergelijken met een voedselpakket van Hello Fresh. "Ook daar krijg je de ingrediënten en een recept, maar je moet het wel zelf doen. En trek je vooral niets aan van de vooroordelen die mensen hebben."

De liefde zoeken voor het oog van de camera's is niet evident, maar heeft ook voordelen. "Als we een moeilijk momentje hebben, kunnen we vertrouwen op het feit dat experten in ons een geweldige match zagen. Dat helpt elke ruzie relativeren", zegt Nuria. "En voor de rest is blijven luisteren naar elkaar ook een goede raad", vult Stijn aan. "Dat, en gin-tonics. (lacht)"

Intussen zit de relatie van Stijn en Nuria al in een volgende fase. Hun zoontje Victor is de allereerste baby van een 'Blind Getrouwd'-koppel. "Die kleine heeft niet alleen ons leven, maar ook onze relatie veranderd. Die is een stuk dieper en intiemer geworden", zeggen Stijn en Nuria. "Ik herinner me toen Victor pas geboren was, dat we met drie in één bed lagen en ik moest huilen van geluk. Je verandert zelf, maar je ziet ook je partner veranderen door de komst van een kindje. Dat is prachtig om te zien", zegt Nuria.

Dat gevoel heerst nog steeds, want het koppel uit seizoen één is vast van plan hun gezin nog uit te breiden. "We kunnen niet wachten op een tweede baby!", lacht Nuria.

"Gooi alles op tafel, ook al is het niet fijn"

Bij Evelien en Nicolas sloeg de vonk bijna onmiddellijk over. Intussen zijn ze al twee jaar gelukkig samen en in november werden ze de trotse ouders van een zoontje, Xander.

"Evelien en ik geloofden van in het begin in het concept. De experts kiezen voor jou een partner die wetenschappelijk gezien goed bij je past. Je moet daar op vertrouwen. Als je dat doet, dan heb je de grootste kans dat het lukt", aldus Nicolas.

"Het eerste waar ik op zou hameren, is dat je steeds jezelf moet zijn, ook al is dat moeilijk omdat je gefilmd wordt. Je wordt gematcht op basis van je persoonlijkheid en als je jezelf dan anders voordoet omdat er camera's in de buurt zijn, dan kan dat grote gevolgen hebben."

"Onze tweede goede raad: communiceer heel goed met elkaar. Zowel voor de camera als wanneer ze niet draaien. Je moet echt alles op tafel durven te gooien. Er komt zoveel op je af in zo'n snel tempo... Als je dan een frustratie een paar uur lang laat opborrelen, dan kan dat heel desastreus zijn. 't Is misschien niet altijd fijn wat je te zeggen hebt of te horen krijgt, maar zolang je eerlijk en respectvol communiceert, moet dat kunnen."

"Mijn grootste valkuil? Ik had onderschat hoe vermoeiend die vijf weken zouden zijn. Je leert iemand kennen, je trouwt, gaat samenwonen... Emotioneel is dat heel zwaar. Je moet op dat moment vooral heel goed beseffen waar je prioriteiten liggen. En laat je ook niet te veel meeslepen door alles wat rond het programma gebeurt."

"Als je de klik niet voelt: niks forceren"

Ook bij Veerle en Nick schoot Cupido in het tweede seizoen raak. Zij vormen ook al twee jaar een gelukkig stel. Veerle is momenteel zwanger van hun eerste kindje.

"Voor mij is 'Blind Getrouwd' in de eerste plaats iets dat je op je af moet laten komen", aldus Veerle. "Nick en ik hebben van in het begin ook gezegd dat we vooral wilden genieten en plezier maken. Toen we aan elkaar werden voorgesteld, hebben we dat ook onmiddellijk gezegd. Da's bij ons heel snel goed uitgedraaid. (lacht)"

Daar is Nick het mee eens. "Ik weet niet of de nieuwe lichting al ten volle beseft waar ze zijn ingestapt. (lacht) Maar je moet inderdaad vooral proberen te genieten. Het is ook erg belangrijk dat je steeds jezelf bent. Da's moeilijk, zeker als er camera's in de buurt zijn. En dan moet het programma nog op tv komen, hé. Plots ben je bekend, daar moet je mee leren omgaan. Persoonlijk vond ik dat geen probleem, want het is door 'Blind Getrouwd' dat ik nu gelukkig ben met Veerle. Ik doe er dan ook alles aan om haar gelukkig te maken, want 'a happy wife is a happy life'! (lacht)"

Nick en Veerle hebben ook tips voor als het wat stroever verloopt. "Zet jezelf niet onder druk omdat je denkt dat anderen bepaalde dingen verwachten", aldus Veerle. "Het enige wat telt, is dat jij met een open hart de ander wil leren kennen." Daar sluit Nick zich bij aan. "Het kan dat je in het begin die klik niet voelt. Maar dan moet je vooral niets willen forceren. Het experiment is zodanig opgebouwd dat je verder moet kijken dan die eerste indruk. Zolang je dat in je achterhoofd houdt, loopt het wel los!"