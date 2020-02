Drie nieuwkomers en één oude bekende in 'Familie' HL

10 februari 2020

00u00 1 TV 'Familie' breidt uit. In de dagelijkse VTM-soap duiken drie nieuwe gezichten en één oude bekende op.

Hilde De Baerdemaeker (41) maakt haar comeback als Liesbeth. In 2016 verdween haar personage uit de VTM-serie, toen ze scheidde van Benny (Roel Vanderstukken) en met haar nieuw lief naar Nederland verhuisde. Vanavond belt ze onverwachts haar vader Patrick op. "Bij mijn afscheid uit 'Familie' had ik gezegd: als je een goed verhaal hebt, bel je me maar. En dat gebeurde ook", zegt Hilde. "Mijn personage komt weer bij haar vader wonen, maar daar loopt ze natuurlijk haar ex tegen het lijf. En zijn nieuwe vriendin Robyn."

Jeroen Van Dyck (40) is een échte nieuwkomer. De '#LikeMe'-acteur, die binnenkort ook te zien is in de musical 'Mamma Mia!', wandelt morgen als Tony 'Familie' binnen. Dat personage werkt als verpleger in het woonzorgcentrum van Alfons (Jaak Van Assche), Anna (Annie Geeraerts) en Albert (Ray Verhaeghe). En volgende week maandag maakt nog een nieuw gezicht haar intrede in dat rusthuis: verpleegster Vanessa, gespeeld door Karen Damen (45).

Ook Ketnet-acteur en zanger Aaron Blommaert (17) duikt binnenkort op in 'Familie'. Het tieneridool draait deze week al mee op de set, maar zal op tv pas vanaf mei zijn opwachting maken als de introverte en mysterieuze Rave. "Een hele eer tussen al die ervaren rotten", zegt hij. "Gelukkig word ik niet zomaar in het water gegooid. Mijn collega's Kürt Rogiers en Peter Bulckaen reiken me de zwembandjes aan als mijn persoonlijke begeleiders. Ik kan en mag hen alles vragen."

Aaron zit in zijn laatste jaar economie-talen. "Ik zal de volgende maanden wel wat lessen missen door 'Familie', maar mijn leerkrachten weten dat en stellen zich flexibel op. In het eerste trimester speelde ik mee in een musical en toen lukte die combinatie met mijn studies ook. In december was ik voor alles geslaagd. Ik wil mijn diploma absoluut halen en tussendoor ook met BOBBY (een boysband, red.) optreden. Gelukkig ben ik nog single, want tijd voor een lief heb ik echt niet."

'Familie', 20 uur op VTM