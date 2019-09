Drie maanden na hun huwelijk is de frituurzaak van Sven en Amanda uit ‘Mijn Pop-uprestaurant’ eindelijk open KD

08u06 0 TV In juni maakten ze het al bekend, maar nu is het echt zover: Sven De Ryck (26) en Amanda Ceulemans (24) uit het VTM-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’ hebben een eigen frituur. In Retie kunnen fans voortaan frieten bestellen in ‘t Festijn, zoals de zaak heet.

Enkele maanden geleden trouwden Sven en Amanda, zowel voor de kerk als voor de wet. Na de plechtigheid in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal volgde een swingend feest tot in de vroege uurtjes. Daarbij bleek vooral de openingsdans - waarvoor het koppel lessen had gevolgd bij Davy Brocatus - een uitdaging. Al was de openingsdans niet het enige waarmee het koppel in hun hoofd zat. Na meer dan een jaar zwijgen onthulden ze ook hun grote geheim. “Na een jaar intensief zoeken hebben we vorig jaar in Retie een zaak gevonden.” Nu is de zaak ook open voor het grote publiek.