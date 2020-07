Dramatische scènes van Jasmijn Van Hoof en een bijzondere duik: Kürt Rogiers kiest favoriete fragmenten uit ‘Beste Kijkers’ BDB

06 juli 2020

21u55

Bron: VTM 0

In een nieuwe aflevering van ‘Allerbeste Kijkers’ selecteerde dit keer ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers (49) z’n favoriete fragmenten. Z’n keuze viel op enkele dramatische scènes van z’n collega Jasmijn Van Hoof, een pikant moment tussen Simonneke en Frank in ‘Thuis’ en een duik die zeker het bekijken waard is. ‘Allerbeste Kijkers’ is van maandag tot donderdag om 21 uur te zien bij VTM en VTM GO.