Dramaserie over coronavaccin in de maak bij HBO MVO

28 juli 2020

09u30

Bron: ANP 4 TV Amerikaans regisseur Adam McKay gaat aan de slag met een dramaserie over de zoektocht naar een vaccin voor het coronavirus. De HBO-serie wordt gebaseerd op het boek ‘The First Shot’, waar journalist Brendan Borrell momenteel aan werkt.

De nog titelloze show moet een miniserie worden en zal een gedramatiseerde versie zijn van het verhaal in het boek, dat gaat over de bedrijven die bij het onderzoek naar een vaccin betrokken zijn, de wetenschap erachter en de uitdagingen die het verspreiden van het vaccin met zich meebrengt.

McKay werd bekend met comedy’s als de ‘Anchorman’-films en serie ‘Eastbound & Down’. In de afgelopen jaren schreef en regisseerde hij films ‘The Big Short’, over de financiële crisis van 2007 en 2008, en ‘Vice’, een biopic over Dick Cheney. Beide projecten leverden hem verschillende Oscarnominaties op. Hij mocht het beeldje één keer in ontvangst nemen, voor het script van ‘The Big Short’.