Drama in ‘Thuis’: Xander neemt Robin met een valse belofte mee BDB

24 september 2020

21u19

Bron: Eén 0 TV De aflevering van ‘Thuis’ eindigde donderdagavond met een cliffhanger van formaat. Nu Xander (Pieter-Jan De Paepe) uit DNA-resultaten weet dat hij verwant is met Ann (Monika Van Lierde) en dus ook met haar broer Tom (Wim Stevens) verdenkt hij die laatste ervan z’n moeder Tania (Katrien De Becker) verkracht te hebben. Om wraak te nemen neemt hij Toms zoon Robin (Frits De Ruyter) mee met een smoesje.



Nu de familieband open en bloot ligt en er verwantschap is tussen het DNA van Xander en dat van Ann, wil Tania het verleden meer dan ooit begraven. Maar Xander haalt uit: hij is nu zeker dat Tom haar verkracht heeft en dus z'n vader is. Hij wil daarom dat z’n daden niet ongestraft blijven en wil wraak nemen.

Hij richt daarvoor z’n pijlen op wat Tom het liefst ziet: z'n zoon Robin. Wanneer hij de jongen met een smoesje meelokt naar z'n auto gooit hij op het einde van de aflevering z’n gsm weg. Zo wordt het duidelijk dat hij niet gevonden wil worden en van plan is de jongen te ontvoeren. Hoe dat afloopt, wordt een belangrijke verhaallijn de komende weken.