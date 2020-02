DPG Media en Telenet slaan handen in elkaar voor Vlaamse Netflix KVDS

12 februari 2020

07u36 88 TV DPG Media en telecombedrijf Telenet gaan samen een volwaardig streamingaanbod lanceren met lokale en internationale content, een Vlaamse Netflix zeg maar. Dat hebben ze woensdag aangekondigd. DPG Media is het bedrijf achter onder meer HLN en VTM NIEUWS.

De partners willen inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden voor grote internationale streamingdiensten zoals Netflix. Telenet en DPG Media zullen een joint venture opzetten en verwachten dat het nieuwe bedrijf actief zal zijn in het najaar van 2020.

Uniek aanbod

Wat de kijker mag verwachten? “Een uniek aanbod, dankzij het brede portfolio van populaire televisiezenders met veel programma’s van eigen bodem van DPG Media en de lokale en internationale content van Telenet, dat onder meer de zenders VIER, VIJF, ZES (SBS), Woestijnvis en Play in de portefeuille heeft”, klinkt het.





“Door de digitalisering verandert het kijkgedrag”, aldus DPG Media. “Klassieke televisie is nog altijd ontzettend populair, maar consumenten willen ook alsmaar meer ‘on-demand’. En ze zijn bereid om daarvoor te betalen. De snelgroeiende markt biedt potentieel voor spelers die onderscheidend kunnen zijn. Dat kan met een sterk lokaal aanbod in combinatie met steengoede buitenlandse films en series.”



Concreet zullen beide bedrijven een belang van 50 procent hebben in de joint venture. De samenwerking wordt wel eerst nog voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten. Als er groen licht komt, zal de dienst beschikbaar zijn in Vlaanderen via een nieuwe, betalende tv-app én via het bestaande Play-aanbod van Telenet.

Er zijn nog geen details over de naam of de prijs van de Vlaamse Netflix. Maar de twee spelers laten wel al weten open te staan voor samenwerking met andere Vlaamse partijen, zoals de openbare omroep VRT.

Krachten bundelen

DPG Media pleit al langer voor een Vlaams streamingaanbod. “We zijn heel blij dat we nu onze krachten kunnen bundelen met Telenet”, stelt Kris Vervaet, de CEO van de Belgische activiteiten van de mediagroep. “We zijn er beide van overtuigd dat we een heel aantrekkelijk aanbod kunnen ontwikkelen, dat het verschil zal maken met content van eigen bodem.” (lees hieronder verder)

Volgens Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is de geplande samenwerking van DPG Media en Telenet “een belangrijke stap voor het Vlaamse medialandschap”. “Steeds meer internationale spelers zijn ook actief in Vlaanderen. Het is belangrijk dat onze eigen fictie beschikbaar en makkelijk vindbaar blijft. Daarnaast moet dit ook de nodige zuurstof geven om te blijven investeren in series van bij ons.”

Uitdagingen

Dalle hoopt dat ook andere spelers zoals de VRT betrokken zullen worden. “De echte uitdagingen en concurrentie van onze media liggen internationaal. Daarom moeten we de krachten zoveel mogelijk bundelen om hier antwoorden op te formuleren”, klinkt het.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon noemt de plannen “veelbelovend”. “Het medialandschap zal de volgende jaren enorm evolueren. Het is goed als onze Vlaamse spelers maximaal samenwerken om de internationale uitdagingen aan te pakken”, reageert hij.