DPG Media en Telenet lanceren ‘Vlaamse Netflix’ Streamz MVO

12 augustus 2020

16u33 80 TV Het is zover: de Vlaamse streamingdienst van Telenet en DPG Media krijgt concrete vorm. De twee bedrijven spraken eerder dit jaar de intentie uit om samen een joint-venture op te richten om een nieuw lokaal streamingplatform met Vlaamse en internationale content te lanceren. De Europese Commissie heeft vandaag daarvoor haar goedkeuring gegeven. Het platform zal Streamz gaan heten.

DPG Media en Telenet bereiden zich nu voor op de lancering naar het grote publiek later dit najaar. De naam wordt wel al bekend gemaakt: Streamz. Het nieuwe bedrijf - dat dezelfde naam draagt - wordt op 1 september 2020 opgericht, met Peter Vindevogel als CEO. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Streamz wordt Kris Vervaet.

De lancering van Streamz zal een mijlpaal in de Vlaamse mediageschiedenis worden. “We zijn heel blij met de goedkeuring van de Europese Commissie”, aldus Vervaet. “We kijken er enorm naar uit om dit nieuwe, lokale streamingplatform te lanceren, samen met Telenet. Samen kunnen we het verschil maken met de beste Vlaamse en internationale content. Dat is zowel een boost voor de Vlaamse kijker, als voor het hele medialandschap.”

Lokaal alternatief in de wereld van streamingdiensten

Telenet en DPG Media willen met Streamz maximaal inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden in de wereld van streamingdiensten. Naast de blijvende populariteit van lineaire televisie, kunnen mensen nu ook op hun tablet, PC of smartphone televisieprogramma’s bekijken waar en wanneer ze dat willen. Op deze trend werd al volop ingespeeld door Vlaamse zenders en operatoren met de ontwikkeling van videoplatformen en diensten als terugkijk-TV en TV-apps.

Die dynamiek in de televisiemarkt wordt nog versterkt doordat consumenten ook steeds meer een ‘on-demand’ aanbod willen én bereid zijn om daarvoor te betalen. Met Streamz is er binnenkort een lokaal alternatief.

Het nieuwe bedrijf heeft verschillende troeven in handen om een relevant platform uit te bouwen. Het samenbrengen van de content van DPG Media (met onder andere Vlaamse fictie) en de lokale en internationale content van Telenet (met onder andere SBS, Woestijnvis en Play) zorgt voor een sterke combinatie van Vlaamse en internationale series en films voor de Vlaamse kijker. Gecombineerd met de geavanceerde technologie achter het digitaal platform VTM GO en de klantenbasis van Telenet Play - met meer dan 400.000 klanten - is dat het ideale startpunt voor dit nieuwe verhaal.

Iedereen kan op de hoogte blijven over de lancering van Streamz door zich vanaf nu in te schrijven via join.streamz.be.

LEES OOK

Hoeveel zal het kosten? En wat zal er te zien zijn? Wat u moet weten over de Vlaamse Netflix