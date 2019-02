Dorien Reynaert uit ‘De Buurtpolitie’ en Evgenia Brendes uit ‘Over Water’ zijn beste vriendinnen: “Aan haar kan ik alles vertellen” MV

Bron: TV Familie 0 TV Dorien Reynaert (29) uit ‘De Buurtpolitie’ en Evgenia Brendes (29), die recent haar tv-debuut maakte als Ella in ‘Over Water’, zijn al twintig jaar bevriend. Dat vertelt Dorien in TV Familie. “Vanaf onze eerste ontmoeting hebben we een heel goeie band.”

Jullie waren toen nog kinderen.

Ah ja. We liepen allebei school op het Sint-Annacollege op de Antwerpse Linkeroever. Van het tweede tot het zesde middelbaar hebben we samen in de klas gezeten. We volgden de richting wetenschappen-wiskunde. Vóór we een eerste keer met elkaar aan de praat raakten dacht ik al: ‘Die Evgenia ziet er mij een tof meisje uit.’ En dat bleek ook zo te zijn.

Evgenia was toen nog maar pas in België komen wonen, niet?

Ja, ze was met haar ouders van Kazachstan naar hier verhuisd. Ze was het Nederlands heel gauw machtig. Want toen ik haar leerde kennen, sprak zij onze taal al bijna vlekkeloos. Maar je zag dat ze geen doorsnee meisje was. Evgenia was in het middelbaar heel experimenteel bezig, met haar haren en haar kleren. Ze was enorm kleurrijk, letterlijk. Ik was daar zelfs een beetje jaloers op.

Je kon je toch zelf ook extravagant beginnen te kleden?

Mja, maar dat durfde ik toch niet. Maar ik dacht intussen: ‘Dju, die Evgenia komt daar goed mee weg!’ (lachje) Ik vermoedde dat het iets typisch Russisch was of zo. In ieder geval, nu Evgenia hier al zo lang woont is dat temperament van haar wel wat verkalmd, hoor. Maar toen... Ze was ook bij een Russisch theatergezelschap in Antwerpen en ze kon geweldig goed dansen. Ze is toen zelfs Belgisch kampioen latin dans geweest!

